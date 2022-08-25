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İlham Gencer’in 100. yaşına dev kutlama

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#İlham Gencer#Bora Gencer#Ajda Pekkan
İlham Gencer’in 100. yaşına dev kutlama
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2022 07:47

Bora Gencer, babası duayen piyanist İlham Gencer’in 100’üncü yaşı için görkemli bir kutlama organize ediyor. Cumhuriyet’in 100’üncü yılının da kutlanacağı gecede ünlü sanatçılar sahneye çıkacak.

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Rahatsızlığı nedeniyle uzun süredir hastanede tedavi gören İlham Gencer, 100’üncü yaşını kutlamaya hazırlanıyor. Oğlu Bora Gencer, duayen sanatçı için özel bir gece organize ettiğini söyledi.

28 Ağustos’ta Bodrum’daki Titanic Otel’de gerçekleşecek kutlama için İlham Gencer’in hastaneden çıkacağını dile getiren Bora Gencer, “Babam çok şükür daha iyi. O gün hastaneden çıkacak ama tekrar geri götürmeyeceğiz. Aslında hastaneden çıkmak istemiyor rahatlığından dolayı ama biz aynı rahatlığı evde de sağlayacağız. Bu, ona da sürpriz olacak” dedi.

İlham Gencer’in 100. yaşına dev kutlama

AJDA SAHNEDE

Bora Gencer, İlham Gencer’in doğum günü kutlamasında ünlü sanatçıların sahneye çıkacağını söyledi: “Babamın doğum günü 27 Ağustos’ta ama biz hep 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda kutlardık. Bu sene özel bir durum oldu. Ajda Pekkan’ın 28 Ağustos’ta müsait olması nedeniyle kutlamayı o gün yapma kararı aldık. Babamın ‘dalya’ diyeceği bu özel günde Ajda Pekkan’ın yanı sıra Ahmet Selçuk İlkan, Yeşim Salkım, Yonca Evcimik, Keremcem ve Ümit Sayın da bizimle olacak. 100’üncü yaş pastası keseceğiz.”

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DEVLET SANATÇISI OLSUN

Bora Gencer, İlham Gencer’e “devlet sanatçısı” unvanı verilmesi için görüşmelerde bulunduklarını da açıkladı: “Devletimizin ilgili birimleriyle görüşüyorum. İsteğim; babama hak ettiği ‘devlet sanatçısı’ unvanının o gece sahnede takdim edilmesi.” Sanatçı, İlham Gencer’in tüm sevenlerini kutlamaya davet etti: “Gecede Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını da kutlayacağız. Böyle bir gece bir daha kolay kolay yaşanmaz. En güzel şekilde kutlama yapma dileğiyle herkesi davet ediyorum.”

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