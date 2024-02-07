İkiz kardeşler kavuştu... Yasemin Şefkatli 13 gün sonra gelen güzel haberi paylaştığı fotoğrafla duyurdu

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İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile nikah masasına oturmuş; çiftin ikiz bebekleri İbrahim Ayel ile Sinan Emir 22 Ocak'ta dünyaya geldi.

Dede İbrahim Tatlıses, 25 Ocak'ta ikizlerden birinin kalbinde sorun olduğunu söyledi ve takipçilerinden dua istedi:

"Minik Tatlıses'imize herkesten dua istiyorum... İkizlerden birinin kalbinde sorun var. Dualarınızla inşallah minin Tatlıses'in işi kolaylaşır. Allah'ım bizlere çok görmesin. Amin. Dua eden herkesten Allah razı olsun."

'AMELİYATI ÇOK GÜZEL GEÇTİ'

İbrahim Tatlıses, bir süre sonra takipçilerine teşekkür ederek, torununun ameliyat olduğunu söyledi:

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"Dua eden herkesten Allah razı olsun. Ameliyatı çok güzel geçti. Dualarınız için çok çok teşekürler sağolun varolun"

TABURCU OLDU

İbrahim Ayel'den güzel haber 12 gün sonra geldi ve taburcu oldu. Yasemin Şefkatli, oğullarının el ele tutuştukları fotoğrafı "Aşklarım elleriniz hiç ayrılmasın. Ayeliko evine geldi" notu ile paylaştı.

İKİZLERLE İLK FOTOĞRAF

İkizlerle ilk fotoğraf İdo Tatlıses'ten geldi. Talıses, oğullarının yüzünü kapatarak yayınladığı karelere nazar boncuğu emojisi koydu.