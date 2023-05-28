Ajda Pekkan'dan satılık! 6 oda 2 salon 144 milyon TL...

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Sarıyer-Bahçeköy’de bulunan villasını uzun yıllardır satmaya çalışan Ajda Pekkan, evin fiyatına zam yaptı! 6+2 odalı, havuzlu, bahçeli ev için geçtiğimiz aylarda 65 milyon lira isteyen Süperstar’ın güncellediği rakam ise; 144 milyon lira! Villayı satıp şehrin merkezinden bir ev almak isteyen Ajda Pekkan, bakalım bu rakama alıcı bulabilecek mi...

Yeni bir aşk

Magazin kulislerinde şu sıralar yeni filizlenen bir aşk konuşuluyor. Söylenenlere göre; pop müziğin ünlü ismi Buray, oyuncu Ezgi Şenler ile birlikte. Sevgililer, ilişkilerini şimdilik gözlerden uzak tutmak istiyormuş. Birbirlerini sosyal medyada da takip eden âşıklar yakında el ele hayranlarının karşısına çıkarsa şaşırmayın...

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Hasretine dayanamadı



Ezgi Şenler bir süredir yeni dizisinin çekimleri nedeniyle Bodrum’da kalıyor. Buray da geçtiğimiz günlerde sevgilisine sürpriz yapıp dizi setine gitmiş.

Defne’nin sırrı vegan beslenme

50 yaşında olmasına rağmen yıllara meydana okuyan Defne Samyeli’nin form sırrı ortaya çıktı. Samyeli, fit vücudunu vegan beslenmeye borçlu. Uzun zamandır et yemeyen ve bütün hayvansal gıdaları hayatından çıkaran Samyeli, bunun yanında düzenli olarak spor da yapıyor.