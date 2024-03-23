İbrahim Tatlıses'ten Derya Tuna'ya telefon

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Tuna, oğlu İdo Tatlıses’in ikiz bebekleriyle ilgili sorular üzerine “Nene oldum nene! O kadar güzel bir duygu ki. Bebişlerimiz çok güzel. İdo’ya da, Yasemin’e de benziyorlar. Sağlıklı olsunlar, bizler çok sevinçliyiz” dedi.