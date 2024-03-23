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İbrahim Tatlıses'ten Derya Tuna'ya telefon

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#Derya Tuna#İbrahim Tatlıses#İdo Tatlıses
İbrahim Tatlısesten Derya Tunaya telefon
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2024 15:17

Derya Tuna önceki gece Arnavutköy’deki bir mekânda düzenlenen iftar davetinde görüntülendi.

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Tuna, oğlu İdo Tatlıses’in ikiz bebekleriyle ilgili sorular üzerine “Nene oldum nene! O kadar güzel bir duygu ki. Bebişlerimiz çok güzel. İdo’ya da, Yasemin’e de benziyorlar. Sağlıklı olsunlar, bizler çok sevinçliyiz” dedi.

İbrahim Tatlısesten Derya Tunaya telefon


Muhabirlerin sorularını yanıtladığı sırada Derya Tuna’nın cep telefonu çaldı. Cevap vermek için uzaklaşan Tuna, döndüğünde eski eşi İbrahim Tatlıses’in aradığını söyledi: “İbrahim Bey’in sizlere çok selamı var. ‘Neredesin?’ diye sordu. Normal bir sohbetti.”

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#Derya Tuna#İbrahim Tatlıses#İdo Tatlıses

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