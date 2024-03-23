İbrahim Tatlıses'ten Derya Tuna'ya telefon

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Derya Tuna önceki gece Arnavutköy’deki bir mekânda düzenlenen iftar davetinde görüntülendi.
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Tuna, oğlu İdo Tatlıses’in ikiz bebekleriyle ilgili sorular üzerine “Nene oldum nene! O kadar güzel bir duygu ki. Bebişlerimiz çok güzel. İdo’ya da, Yasemin’e de benziyorlar. Sağlıklı olsunlar, bizler çok sevinçliyiz” dedi.
Muhabirlerin sorularını yanıtladığı sırada Derya Tuna’nın cep telefonu çaldı. Cevap vermek için uzaklaşan Tuna, döndüğünde eski eşi İbrahim Tatlıses’in aradığını söyledi: “İbrahim Bey’in sizlere çok selamı var. ‘Neredesin?’ diye sordu. Normal bir sohbetti.”