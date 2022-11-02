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İbrahim Tatlıses'in kızına aldığı düğün hediyesi çok konuşulmuştu... Dilan Çıtak'tan 'altın kemer' açıklaması

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#Dilan Çıtak#Lecent Dörter#İbrahim Tatlıses
İbrahim Tatlısesin kızına aldığı düğün hediyesi çok konuşulmuştu... Dilan Çıtaktan altın kemer açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2022 12:48

GEÇEN ay nikâh masasına oturan Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter, Nişantaşı’nda görüntülendi.

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Düğün hakkında konuşan Tatlıses, “Biz hiçbir şey anlayamadık, düğün o kadar akıcı geçti ki hiçbir şeye yetişemedik ve düğün gününe dair hiçbir şey hatırlamıyoruz. Heyecanla düğün videolarını bekliyoruz ve hâlâ evlendik mi evlenmedik mi anlamış değiliz” dedi.

Ünlü şarkıcı, babası İbrahim Tatlıses’in İdo’nun eşi Yasemin Şefkatli gibi kendisine de düğün hediyesi altın kemer takmasıyla ilgili “Babam kendine yakışanı yaptı ve bizi onure etti. Babam hiçbir zaman çocuklarını ayırmaz” diye konuştu.

Tatlıses düğününe gelmeyen dostlarına da kırıldığını belirtti:

“Birkaç isim var, onlarla yüz yüze geldiğimde gerekeni söyleyeceğim.” 

8 YILLIK AŞKTA MUTLU SON

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, sekiz yıldır birlikte olduğu Levent Dörter ile 11 Ekim'de Swissôtel The Bosphorus İstanbul’da evlendi.

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Nikâhları Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin tarafından kıyılan çiftin şahitleri Tan Taşçı, Erhan Bayrak ve Polat Yağcı oldu.

Düğünde Dilan Tatlıses üç fark lı gelinlik giydi. Tatlıses ilk olarak kendi tasarımı olan bir gelinlik giydi.

İbrahim Tatlısesin kızına aldığı düğün hediyesi çok konuşulmuştu... Dilan Çıtaktan altın kemer açıklaması

Ünlü şarkıcının ana gelinliği İsrailli tasarımcı Liz Martinez tarafından Tatlıses’e hediye edildi.

Dilan Tatlıses sonrasında ise Cihan Nacar imzası taşıyan bir gelinlikle konuklarının karşısına çıktı.

İbrahim Tatlısesin kızına aldığı düğün hediyesi çok konuşulmuştu... Dilan Çıtaktan altın kemer açıklaması

Düğüne birçok ünlü isim katıldı. 

TATLISES KIZINI YALNIZ BIRAKMADI

İbrahim Tatlıses bu özel gününde kızını yalnız bırakmadı. Tatlıses düğünde kızına altın kemer taktı. 

İbrahim Tatlısesin kızına aldığı düğün hediyesi çok konuşulmuştu... Dilan Çıtaktan altın kemer açıklaması

Törene Dilan Çıtak Tatlıses'in kardeşi İdo Tatlıses'te eşiyle katıldı. İdo ve Dilan bir dönem küsmüş ikiliyi daha sonra babaları barıştırmıştı. 

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İbrahim Tatlısesin kızına aldığı düğün hediyesi çok konuşulmuştu... Dilan Çıtaktan altın kemer açıklaması

Özlem Yıldız

İbrahim Tatlısesin kızına aldığı düğün hediyesi çok konuşulmuştu... Dilan Çıtaktan altın kemer açıklaması


Seren Serengil

 

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#Dilan Çıtak#Lecent Dörter#İbrahim Tatlıses

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