İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter nişanlandı! Dikkat çeken detay...

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İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak ile 4 yıllık sevgilisi şarkıcı Levent Dörter dün gerçekleşen törenle nişanlandı.

Uzun zamandır aşk yaşayan ikili evlilik yolunda ilk adımı attı. Koronavirüs salgından dolayı sürekli nişanı erteleyen ikili dün aile dostları ve arkadaşlarının katıldığı bir törenle nişanlandı.

KURDELEYİ BABASI KESTİ

Kızının en özel gününde duygusal anlar yaşayan Tatlıses nişan kurdelesini kesti.

İbrahim Tatlıses'in kurdeleyi kestikten sonra kızı Dilan Çıtak Deniz'e elini öptürdü, damadını ise nazikçe geri çevirdi. O anlar kameralara yansıdı.

Kız isteme ve nişanlanma töreni bir arada gerçekleşti. Tatlıses o anlarda çiftlere nasihatlerde bulundu.

DÜĞÜN YAZA

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Dört yıldır aşk yaşayan ve evlilik yolunda ilerleyen çift yaz aylarında düğün yapacak.

Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter'leri sevenleri ve sanatçı dostları sosyal medya mesajlarıyla tebrik ettiler.

Yapımcı Polat Yağcı ve eşi Ahsen Yağcı da törende hazır bulundu.