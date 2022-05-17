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İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter nişanlandı! Dikkat çeken detay...

#Dilan Çıtak Tatlıses#İbrahim Tatlıses#Levent Dörter

Dilan Çıtak Tatlıses uzun süredir birlikte olduğu şarkıcı Levent Dörter ile nişanlandı. Yüzükleri Dilan Çıtak'ın babası İbrahim Tatlıses taktı.

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İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak ile 4 yıllık sevgilisi şarkıcı Levent Dörter dün gerçekleşen törenle nişanlandı.

Uzun zamandır aşk yaşayan ikili evlilik yolunda ilk adımı attı. Koronavirüs salgından dolayı sürekli nişanı erteleyen ikili dün aile dostları ve arkadaşlarının katıldığı bir törenle nişanlandı.

KURDELEYİ BABASI KESTİ

Kızının en özel gününde duygusal anlar yaşayan Tatlıses nişan kurdelesini kesti.

İbrahim Tatlıses'in kurdeleyi kestikten sonra kızı Dilan Çıtak Deniz'e elini öptürdü, damadını ise nazikçe geri çevirdi. O anlar kameralara yansıdı.

İbrahim Tatlısesin kızı Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter nişanlandı Dikkat çeken detay...

Kız isteme ve nişanlanma töreni bir arada gerçekleşti. Tatlıses o anlarda çiftlere nasihatlerde bulundu.

DÜĞÜN YAZA

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Dört yıldır aşk yaşayan ve evlilik yolunda ilerleyen çift yaz aylarında düğün yapacak.

Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter'leri sevenleri ve sanatçı dostları sosyal medya mesajlarıyla tebrik ettiler.

İbrahim Tatlısesin kızı Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter nişanlandı Dikkat çeken detay...

Yapımcı Polat Yağcı ve eşi Ahsen Yağcı da törende hazır bulundu.

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Dilan Çıtak ve hayat hikâyesi
#HAKAN GENCE#DİLAN ÇITAK
Dilan Çıtak ve hayat hikâyesiHürriyet LogoHürriyet.com.tr

 

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#Dilan Çıtak Tatlıses#İbrahim Tatlıses#Levent Dörter

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