×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

İbrahim Tatlıses yıllar önce sattığı firmayı yeniden açıyor

Güncelleme Tarihi:

#İbrahim Tatlıses#İbrahim Tatlıses Otobus#İbrahim Tatlıses İş
İbrahim Tatlıses yıllar önce sattığı firmayı yeniden açıyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2024 17:50

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses yıllar önce sattığı otobüs firmasını yeniden açıyor. Birçok iş kolunda faaliyet gösteren Tatlıses müjdeyi sosyal medya hesabından verdi.

Haberin Devamı

Sahne hayatının yanı sıra yemek ve inşaat alanlarında da aktif rol oynayan İbrahim Tatlıses yıllar önce sattığı Tatlıses Turizm'i yeniden açıyor.

Geçirdiği silahlı saldırı sonrası zor günleri atlatan İbrahim Tatlıses, uzun bir aranın ardından 'İbo Show' ile ekrana geri dönmüştü. İş hayatına kaldığı yerden devam eden Tatlıses kolları sıvadı.

Yeme içme sektörünün yanı sıra inşaat projelerine de imza atan ünlü türkücü yıllar önce sattığı Tatlıses Turizim'i yeniden faaliyete geçiriyor.

İbrahim Tatlıses yıllar önce sattığı firmayı yeniden açıyor

Sosyal medya hesabından güzel haberi duyuran Tatlıses, otobüs sahiplerine seslendi; 'Kervanımıza otobüslerinizle katılmanızı bekliyoruz'

Haberin Devamı

Ünlü türkücü yakında yollarda olacaklarını da söyledi,  'Tatlıses Turizm'i en yakın zamanda tekrar faaliyete geçiriyoruz.  Hizmetinize hazırız. Kaldığımız yerden devam' 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İbrahim Tatlıses#İbrahim Tatlıses Otobus#İbrahim Tatlıses İş

BAKMADAN GEÇME!