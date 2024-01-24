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İbrahim Tatlıses: Torunlarım bana benziyor

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#İbrahim Tatlıses#İdo Tatlıses#İbrahim Ayel
İbrahim Tatlıses: Torunlarım bana benziyor
Deniz BOY
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2024 08:18

İDO Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin ikiz bebekleri İbrahim Ayel ile Sinan Emir önceki gün dünyaya geldi.

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 İbrahim Tatlıses de oğlu ve gelinini Acıbadem Atakent Hastanesi’nde ziyaret etti. Tatlıses, çıkışta kendisini bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sanatçı, “Tatlıses’in silsilesi devam ediyor. Ben gidersem İdo kalıyor. İdo giderse oğlu kalıyor. Allah herkesin evladını bağışlasın. Herkesin torunlarını bağışlasın. Çok mutluyuz, huzurluyuz. Süperler, Yasemin de iyi, torunlar da... Bebekler bana benziyor. Ama annesine benzeseydi sevinecektim. Annesi mavi gözlü” açıklamasını yaptı.

İbrahim Tatlıses: Torunlarım bana benziyor

Tatlıses, oğlu İdo’nun duygularını ise şöyle dile getirdi: “İdo çıldırıyor, kafayı yiyecek... İdo’ya karşı ayrı bir ilgim var. Elimde büyüdü. Torunlardan birinin adı İbrahim oldu. O ilk İbrahim Tatlıses. Benimki çakma.”

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#İbrahim Tatlıses#İdo Tatlıses#İbrahim Ayel

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