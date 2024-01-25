İbrahim Tatlıses oğlu İdo'nun ikizleri için dua istedi: Birinin kalbinde sorun var

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İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile nikah masasına oturmuş; çiftin ikiz bebekleri İbrahim Ayel ile Sinan Emir 22 Ocak'ta dünyaya geldi.

Dede İbrahim Tatlıses, ikizlerden birinin kalbinde sorun olduğunu söyledi ve takipçilerinden dua istedi:

"Minik Tatlıses'imize herkesten dua istiyorum... İkizlerden birinin kalbinde sorun var. Dualarınızla inşallah minin Tatlıses'in işi kolaylaşır. Allah'ım bizlere çok görmesin. Amin. Dua eden herkesten Allah razı olsun."

İKİZLERLE İLK FOTOĞRAF

İkizlerle ilk fotoğraf İdo Tatlıses'ten geldi. Talıses, oğullarının yüzünü kapatarak yayınladığı karelere nazar boncuğu emojisi koydu.

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