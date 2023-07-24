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Hülya Avşar'dan Uzi'ye tepki: Sopalardım bana dense

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#Hülya Avşar#Mustafa Sandal#Uzi
Hülya Avşardan Uziye tepki: Sopalardım bana dense
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2023 11:36

Hülya Avşar, önceki gün Yeniköy Balıkçısı’na girerken görüntülendi.

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Ünlü sanatçıya Mustafa Sandal ve rap’çi Uzi arasında yaşanan sahneye önce kim çıkacak tartışması soruldu.
Uzi’yi tanımadığını söyleyen Avşar, Mustafa Sandal’a destek oldu:

“Sopalardım bana dense. Muzo mu dediniz? Uzi miydi? Kaç şarkı bestelemiş? Bazıları hadlerini bilmiyorlar. Birisi yılların oturmuş sanatçısı, öbürünü bilmiyoruz ki. Kişiyi tanımıyorum ama hak ettiğini de düşünmüyorum ya. Yeni jenerasyon haddini bilmeli. Üç şarkıyla ünlü oluyorsunuz, bana kilometreyle gelecekler.” (Sayit DURMAZ)

Hülya Avşardan Uziye tepki: Sopalardım bana dense

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Eller ayrıldı

2021 yılında 9 senelik eşi Hilal Yıldırım’dan tek celsede boşanan Sadi Celil Cengiz önceki gece kız arkadaşıyla Cihangir’de görüntülendi.

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Kaktüs adlı mekânda baş başa oturan çift çıkışta flaşların patlamasıyla panik yaptı. Ünlü oyuncu, “Yanımdaki kişi aynı dijital platformda yer aldığım oyuncu arkadaşım” dedi.

Hülya Avşardan Uziye tepki: Sopalardım bana dense

Sadi Celil Cengiz, muhabirlerin “Mekândan el ele çıktınız, flaşlar patlayınca ayrıldınız” sözlerine “Yok siz yanlış görmüşsünüz” diye karşılık verdi. (Sayit DURMAZ)

Reytingler harika

Kanal D’nin “Magazin D Yaz” programının sunucusu Chloe Loughnan, sevgilisi Fergus Hennessy ile Bebek’teydi. Lucca adlı mekândan sevgilisiyle ayrılan Chloe Loughnan, “Magazin D çok güzel gidiyor. Reytinglerimiz harika” dedi. (Sayit DURMAZ)

Hülya Avşardan Uziye tepki: Sopalardım bana dense

 

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#Hülya Avşar#Mustafa Sandal#Uzi