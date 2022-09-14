Hülya Avşar'dan havuz pozu! '58 değil 38 yaşında'

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Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Hülya Avşar tatil yapmaya devam ediyor. Sosyal medya hesabından hayatından kesitleri paylaşan Avşar, havuz başında verdiği pozla adından söz ettirdi.

58 yaşındaki sanatçı siyah bikinisini giydi havuz başına geçti. Yıllardır sağlıklı belenip spor yapan Avşar, paylaşımıyla fit vücudunu gözler önüne serdi.

Kısa sürede çok sayıda beğeni alan fotoğrafa ilgi büyük oldu. Fotoğrafını yoruma kapatan ünlü sanatçı, görenlere '58 değil 38 yaşında' dedirtti!

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YILLARA MEYDAN OKUYORLAR

Magazin dünyasının 40'lı yaşları geride bırakan ünlüleri arasında bikinili fotoğraf akımı başladı... Genç kızlara taş çıkaran isimlerin paylaşımlarına övgüler yağdı.

KİM DER 2 ÇOCUK ANNESİ

Türkiye eski güzeli, manken Demet Şener mayolu pozunu sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı. 45 yaşında ve iki çocuk annesi olan Şener, kusursuz fiziği ile beğeni topladı.

YILLAR ONA YARADI

Sinemanın ünlü ismi Aydan Şener, sezonun ilk bikinili pozunu paylaştı. 59 yaşındaki Şener'in kusursuz fiziği dikkat çekti.

Kim der ki 44 yaşında! Sıfır makyaj fotoğrafına övgüler yağdı

Oyuncu ve model Emine Ün, tatilin son günlerini Bodrum'da geçiriyor. Duru adında bir kızı olan 44 yaşındaki Ün, bikinili pozlarını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

Sıfır makyaj Emine Ün'ün formda görüntüsüne övgüler yağdı.

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DOLUNAY'A ÖVGÜ

49 yaşındaki oyuncu Dolunay Soysert de çıktığı tatilden fotoğrafları Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

SPOR ZAMANI

Hülya Avşar her yıl olduğu gibi bu yıl da yazı Ayvalık'ta geçiriyor. Avşarkızı, sahilde spor yaparken çektiği anları takipçileri ile paylaştı.

YILLARA MEYDAN OKUYOR

Sevgilisi Nazım Akmandil ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Burcu Esmersoy, bikinili pozlarını takipçileri ile paylaşmaya devam ediyor.

EBRU TATİLDE

Eşi Uğur Akkuş ile bir süredir Amerika'da olan Ebru Şallı havuz başı fotoğraflarını takipçileri ile paylaştı. Uzun yıllardır pilates ile uğraşan 45 yaşındaki Şallı, kusursuz fiziğini gözler önüne serdi.

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HER ZAMANKİ EDA

Sosyetik güzel Eda Taşpınar, Mikanos tatilne devam ediyor. 42 yaşındaki Taşpınar, iddialı pozlarını Instagram'da takipçileri ile paylaşıyor.

Kim der ki 44 yaşında! Sıfır makyaj fotoğrafına övgüler yağdı

Oyuncu ve model Emine Ün, tatilin son günlerini Bodrum'da geçiriyor. Duru adında bir kızı olan 44 yaşındaki Ün, bikinili pozlarını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

Sıfır makyaj Emine Ün'ün formda görüntüsüne övgüler yağdı.

YILLARA MEYDAN OKUYORLAR

Haberin Devamı

Magazin dünyasının 40'lı yaşları geride bırakan ünlüleri arasında bikinili fotoğraf akımı başladı... Genç kızlara taş çıkaran isimlerin paylaşımlarına övgüler yağdı.

KİM DER 2 ÇOCUK ANNESİ

Türkiye eski güzeli, manken Demet Şener mayolu pozunu sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı. 45 yaşında ve iki çocuk annesi olan Şener, kusursuz fiziği ile beğeni topladı.





YILLAR ONA YARADI

Sinemanın ünlü ismi Aydan Şener, sezonun ilk bikinili pozunu paylaştı. 59 yaşındaki Şener'in kusursuz fiziği dikkat çekti.

DOLUNAY'A ÖVGÜ

49 yaşındaki oyuncu Dolunay Soysert de çıktığı tatilden fotoğrafları Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

Haberin Devamı

SPOR ZAMANI

Hülya Avşar her yıl olduğu gibi bu yıl da yazı Ayvalık'ta geçiriyor. Avşarkızı, sahilde spor yaparken çektiği anları takipçileri ile paylaştı.

YILLARA MEYDAN OKUYOR

Sevgilisi Nazım Akmandil ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Burcu Esmersoy, bikinili pozlarını takipçileri ile paylaşmaya devam ediyor.

EBRU TATİLDE

Eşi Uğur Akkuş ile bir süredir Amerika'da olan Ebru Şallı havuz başı fotoğraflarını takipçileri ile paylaştı. Uzun yıllardır pilates ile uğraşan 45 yaşındaki Şallı, kusursuz fiziğini gözler önüne serdi.

HER ZAMANKİ EDA

Sosyetik güzel Eda Taşpınar, Mikanos tatilne devam ediyor. 42 yaşındaki Taşpınar, iddialı pozlarını Instagram'da takipçileri ile paylaşıyor.