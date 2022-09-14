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Hülya Avşar'dan havuz pozu! '58 değil 38 yaşında'

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#Hülya Avşar#Hülya Avşar Fotoğrafları#Hülya Avşar Yaş
Hülya Avşardan havuz pozu 58 değil 38 yaşında
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2022 09:48

Hülya Avşar sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üstüne çekti. 58 yaşındaki Avşar'ın fit hali çok konuşuldu.

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Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Hülya Avşar tatil yapmaya devam ediyor. Sosyal medya hesabından hayatından kesitleri paylaşan Avşar, havuz başında verdiği pozla adından söz ettirdi.

Hülya Avşardan havuz pozu 58 değil 38 yaşında

58 yaşındaki sanatçı siyah bikinisini giydi havuz başına geçti. Yıllardır sağlıklı belenip spor yapan Avşar, paylaşımıyla fit vücudunu gözler önüne serdi.

Kısa sürede çok sayıda beğeni alan fotoğrafa ilgi büyük oldu. Fotoğrafını yoruma kapatan ünlü sanatçı, görenlere '58 değil 38 yaşında' dedirtti!

Hülya Avşardan havuz pozu 58 değil 38 yaşında

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YILLARA MEYDAN OKUYORLAR

Magazin dünyasının 40'lı yaşları geride bırakan ünlüleri arasında bikinili fotoğraf akımı başladı... Genç kızlara taş çıkaran isimlerin paylaşımlarına övgüler yağdı.

KİM DER 2 ÇOCUK ANNESİ

Türkiye eski güzeli, manken Demet Şener mayolu pozunu sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı. 45 yaşında ve iki çocuk annesi olan Şener, kusursuz fiziği ile beğeni topladı. 

Hülya Avşardan havuz pozu 58 değil 38 yaşında

YILLAR ONA YARADI

Sinemanın ünlü ismi Aydan Şener, sezonun ilk bikinili pozunu paylaştı. 59 yaşındaki Şener'in kusursuz fiziği dikkat çekti. 

Hülya Avşardan havuz pozu 58 değil 38 yaşında

Kim der ki 44 yaşında! Sıfır makyaj fotoğrafına övgüler yağdı

Oyuncu ve model Emine Ün, tatilin son günlerini Bodrum'da geçiriyor. Duru adında bir kızı olan 44 yaşındaki Ün, bikinili pozlarını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. 

Sıfır makyaj Emine Ün'ün formda görüntüsüne övgüler yağdı. 

Hülya Avşardan havuz pozu 58 değil 38 yaşında

Haberin Devamı

DOLUNAY'A ÖVGÜ

49 yaşındaki oyuncu Dolunay Soysert de çıktığı tatilden fotoğrafları Instagram'da takipçileri ile paylaştı. 

Hülya Avşardan havuz pozu 58 değil 38 yaşında

SPOR ZAMANI

Hülya Avşar her yıl olduğu gibi bu yıl da yazı Ayvalık'ta geçiriyor. Avşarkızı, sahilde spor yaparken çektiği anları takipçileri ile paylaştı.  

Hülya Avşardan havuz pozu 58 değil 38 yaşında

YILLARA MEYDAN OKUYOR

Sevgilisi Nazım Akmandil ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Burcu Esmersoy, bikinili pozlarını takipçileri ile paylaşmaya devam ediyor. 

Hülya Avşardan havuz pozu 58 değil 38 yaşında

EBRU TATİLDE

Eşi Uğur Akkuş ile bir süredir Amerika'da olan Ebru Şallı havuz başı fotoğraflarını takipçileri ile paylaştı. Uzun yıllardır pilates ile uğraşan 45 yaşındaki Şallı, kusursuz fiziğini gözler önüne serdi. 

Haberin Devamı

Hülya Avşardan havuz pozu 58 değil 38 yaşında

HER ZAMANKİ EDA

Sosyetik güzel Eda Taşpınar, Mikanos tatilne devam ediyor. 42 yaşındaki Taşpınar, iddialı pozlarını Instagram'da takipçileri ile paylaşıyor. 

Hülya Avşardan havuz pozu 58 değil 38 yaşında

 

 

Kim der ki 44 yaşında! Sıfır makyaj fotoğrafına övgüler yağdı

Oyuncu ve model Emine Ün, tatilin son günlerini Bodrum'da geçiriyor. Duru adında bir kızı olan 44 yaşındaki Ün, bikinili pozlarını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. 

Sıfır makyaj Emine Ün'ün formda görüntüsüne övgüler yağdı. 

Hülya Avşardan havuz pozu 58 değil 38 yaşında

YILLARA MEYDAN OKUYORLAR

Haberin Devamı

Magazin dünyasının 40'lı yaşları geride bırakan ünlüleri arasında bikinili fotoğraf akımı başladı... Genç kızlara taş çıkaran isimlerin paylaşımlarına övgüler yağdı.

KİM DER 2 ÇOCUK ANNESİ

Türkiye eski güzeli, manken Demet Şener mayolu pozunu sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı. 45 yaşında ve iki çocuk annesi olan Şener, kusursuz fiziği ile beğeni topladı. 

Hülya Avşardan havuz pozu 58 değil 38 yaşında

 

YILLAR ONA YARADI

Sinemanın ünlü ismi Aydan Şener, sezonun ilk bikinili pozunu paylaştı. 59 yaşındaki Şener'in kusursuz fiziği dikkat çekti. 

Hülya Avşardan havuz pozu 58 değil 38 yaşında

DOLUNAY'A ÖVGÜ

49 yaşındaki oyuncu Dolunay Soysert de çıktığı tatilden fotoğrafları Instagram'da takipçileri ile paylaştı. 

Haberin Devamı

Hülya Avşardan havuz pozu 58 değil 38 yaşında

SPOR ZAMANI

Hülya Avşar her yıl olduğu gibi bu yıl da yazı Ayvalık'ta geçiriyor. Avşarkızı, sahilde spor yaparken çektiği anları takipçileri ile paylaştı.  

Hülya Avşardan havuz pozu 58 değil 38 yaşında

YILLARA MEYDAN OKUYOR

Sevgilisi Nazım Akmandil ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Burcu Esmersoy, bikinili pozlarını takipçileri ile paylaşmaya devam ediyor. 

Hülya Avşardan havuz pozu 58 değil 38 yaşında

EBRU TATİLDE

Eşi Uğur Akkuş ile bir süredir Amerika'da olan Ebru Şallı havuz başı fotoğraflarını takipçileri ile paylaştı. Uzun yıllardır pilates ile uğraşan 45 yaşındaki Şallı, kusursuz fiziğini gözler önüne serdi. 

Hülya Avşardan havuz pozu 58 değil 38 yaşında

HER ZAMANKİ EDA

Sosyetik güzel Eda Taşpınar, Mikanos tatilne devam ediyor. 42 yaşındaki Taşpınar, iddialı pozlarını Instagram'da takipçileri ile paylaşıyor. 

Hülya Avşardan havuz pozu 58 değil 38 yaşında

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hülya Avşar#Hülya Avşar Fotoğrafları#Hülya Avşar Yaş

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