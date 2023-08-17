Hülya Avşar: Aşk yok en güzel şey özgürlük

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Avşar, “Sizi çok mutlu gördük, var mı kalbinizi kıpırdatan biri?” sorusuna gülerek şu yanıtı verdi: “Olmadığı için mutluyum. Gerçekten dünyanın en güzel şeyi özgürlük. Bu saatten sonra hayatımda kimseye hesap vermem. Ben çok güzel aşklar yaşadım. Çok güzel bir gençlik yaşadım. Hiçbir şeyde gözüm kalmadı. O nedenle şu an tadını çıkarıyorum.”