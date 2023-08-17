Hülya Avşar: Aşk yok en güzel şey özgürlük

Avşar, “Sizi çok mutlu gördük, var mı kalbinizi kıpırdatan biri?” sorusuna gülerek şu yanıtı verdi: “Olmadığı için mutluyum. Gerçekten dünyanın en güzel şeyi özgürlük. Bu saatten sonra hayatımda kimseye hesap vermem. Ben çok güzel aşklar yaşadım. Çok güzel bir gençlik yaşadım. Hiçbir şeyde gözüm kalmadı. O nedenle şu an tadını çıkarıyorum.”BAĞIRIP ÇAĞIRMAK İŞE YARAMIYORHülya Avşar
’a Disney Plus platformunun “Atatürk
” dizisini yayınlamama kararı almasıyla ilgili ne düşündüğü de soruldu. Avşar, “Bu çok derin bir konu. Ben çok fazla irdelemedim. Kimseyi yargılamak istemiyorum açıkçası. Atatürk benim kırmızı çizgim. Herkesin de öyledir eminim. Bence bağırıp çağırmanın ya da yorum yapmanın bir işe yaramadığının farkında herkes. Ben öyle düşünüyorum” dedi.