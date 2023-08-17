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Hülya Avşar: Aşk yok en güzel şey özgürlük

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#Hülya Avşar#Zehra Çilingiroğlu#Tarabya
Hülya Avşar: Aşk yok en güzel şey özgürlük
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2023 07:35

HÜLYA Avşar önceki akşam Tarabya’daki Kıyı Restoran’daydı. Kızı Zehra Çilingiroğlu ile yemeğe çıkan sanatçı, çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı.

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Avşar, “Sizi çok mutlu gördük, var mı kalbinizi kıpırdatan biri?” sorusuna gülerek şu yanıtı verdi: “Olmadığı için mutluyum. Gerçekten dünyanın en güzel şeyi özgürlük. Bu saatten sonra hayatımda kimseye hesap vermem. Ben çok güzel aşklar yaşadım. Çok güzel bir gençlik yaşadım. Hiçbir şeyde gözüm kalmadı. O nedenle şu an tadını çıkarıyorum.”

Hülya Avşar: Aşk yok en güzel şey özgürlük


BAĞIRIP ÇAĞIRMAK İŞE YARAMIYOR

Hülya Avşar’a Disney Plus platformunun “Atatürk” dizisini yayınlamama kararı almasıyla ilgili ne düşündüğü de soruldu. Avşar, “Bu çok derin bir konu. Ben çok fazla irdelemedim. Kimseyi yargılamak istemiyorum açıkçası. Atatürk benim kırmızı çizgim. Herkesin de öyledir eminim. Bence bağırıp çağırmanın ya da yorum yapmanın bir işe yaramadığının farkında herkes. Ben öyle düşünüyorum” dedi.

Hülya Avşar: Aşk yok en güzel şey özgürlük


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#Hülya Avşar#Zehra Çilingiroğlu#Tarabya

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