Hollywood Vampiri’ne nazar boncuğu... Johnny Depp Hürriyet’e konuştu

HOLLYWOOD yıldızı Johnny Depp, Joe Perry, Alice Cooper ve Tommy Henriksen’dan oluşan Hollywood Vampires (Hollywood Vampirleri) dün akşam Life Park İstanbul’da hayranlarının karşısına çıktı. Neo Events’in kurucusu Özgür İpekçi, Hollywood Vampires’ı 2014 yılından beri Türkiye’ye getirmek için büyük bir çaba sarf ediyor. 2020’de İstanbul’da verecekleri konser tarihi ne yazık ki koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmek zorunda kalmıştı. Bu uzun bekleyiş sonlandı. Konser gelirinin tamamını depremzedelere bağışlayan rock grubu üyeleriyle performansları öncesi konakladıkları Vakko Otel’de bir araya geldim. Ünlü isimler beni, süit odalarında sıcak bir şekilde karşıladı. Johnny Depp, iki hafta önce ayak bileğinden sakatlandığından koltuk değnekleriyleydi. Fakat Depp, her şeye rağmen konser için İstanbul’da olduğunu söyledi.



Fotoğraflar: Emre YUNUSOĞLU

Dünyaca ünlü sanatçı Johnny Depp’e, Türk kültürünün global tanıtım elçilerinden Demet Sabancı Çetindoğan’ın markası Hiref’ten çağdaş tasarımlı bir nazar boncuğu hediye ettim. Johnny Depp ise nazarın anlamını bilmediğini belirtti. O yüzden de hediyem oldukça ilgisini çekti. Depp’e nazar boncuğu kültürüyle manasını anlattım. Gülümseyen sanatçı, “Bu akşam ihtiyacım olacak. Konserde alçılı ayağıma bu nazar boncuğunu takacağım” dedi. Johnny Depp için 9 Haziran ise özel. Önceki gün 60 yaşına basan sanatçı, doğum gününü de arkadaşlarıyla konakladığı otelde kutladı. Deep, “60’ıncı doğum günümde İstanbul’da olmak heyecan verici. Tam bir tarih, mimari ve edebiyat tutkunuyum. Sanırım bu üç konu için de daha doğru bir yerde olamazdım” dedi. Johnny Depp ile sohbetim sırasında grup üyelerinden Joe Perry’nin boynundaki nazar boncuklu pena kolyesini fark ettim. Perry, daha önce bir konseri için İstanbul’a geldiğini ve Kapalıçarşı’yı ziyaret ettiğini söyledi. Ünlü gitarist, nazar boncuğunu da ilk burada keşfetmiş ve daha sonrasında ABD’deki bir mücevher tasarımcısına bu özel tasarım kolyeyi yaptırmış.

İSTANBUL’UN MİMARİSİNİ YAKINDAN İNCELEMEK İSTİYORUM

Hollywood Vampires, Romanya’nın başkenti Bükreş konserinden hemen sonra özel uçakla İstanbul’a geldi. Grup, şehre indiklerinde ilk gördükleri İstanbul Havalimanı’ndan oldukça etkilendiklerini dile getirdi. Hatta Tommy Henriksen, havalimanının temizliğine dair “Ayakkabılarımı çıkarasım geldi” diyerek övgü yağdırdı. Johnny Depp ise “Havalimanındaki memurların sıcaklığı ve ilgisi Türk misafirperverliğini gelir gelmez hissettirdi” dedi. Dünyaca ünlü sanatçı, bu ilk İstanbul ziyareti olmadığını da belirtti: “İlk ziyaretimde İstanbul’u dolaşma fırsatım hiç olmamıştı. Bu sefer gezerek şehrin mimarisini yakından inceleyeceğim. Alışveriş yapmak için de zamanım olmasını umuyorum. Havalimanından şehre kadar gelirken mimari tarzlar arasındaki geçişten oldukça etkilendim.” İstanbul’da alışveriş yapmak için oldukça heyecanlanan bir diğer isim ise Alice Cooper.

5 yıl önce Türkiye’yi ziyaret eden Cooper’ın aklında kalan ise meşhur kebaplarımız. Sohbetimiz sırasında grup üyelerine organizasyon tarafından Kapadokya ve Göbekli Tepe’yi tanıtan kitaplar hediye edildi. Hollywood Vampires’ın, merakla kitapları inceledikleri dikkatimden kaçmadı...



TÜRKİYE’NİN ACISI İNSANLIĞIN ACISI

Hollywood Vampires, global pandemi sonrası ilk kez turneye çıktıklarını belirtip duygularını şu şekilde ifade etti: “Hem konser adrenalini yaşamayı hem de seyirciye adrenalin yaşatmayı özledik.” Grup, ayrıca turnenin İstanbul konserinin kendileri için çok özel olduğunu çünkü konser gelirinin tamamını depremzedelere bağışlayacaklarını açıkladı. Depp, depremi ilk duyduklarında ne hissetlerini şöyle anlattı: “Türkiye’deki depremi duyduğumuzda binlerce kilometre uzaktaydık. Fakat o his, o an için hiçbir şey yapamayacağımızı fark etmek... Oysa sonrasında yapılabilecek çok şey olduğunu fark ettik. Yaptığımız müziğin içindeki kültür de zaten bu farkındalığı taşıyor. ‘Rock and roll’ ruhu olaylara karşı duyarsız kalmamayı, müdahaleci ve birleştirici olmayı gerektiriyor. Tüm bu hassasiyetle Türkiye halkına destek olmak istedik. Bu yara sadece ülkenizin değil tüm insanlığın. Acı neredeyse müzik de oradadır.”



60’INCI YAŞINI KUTLADI

HOLLYWOOD yıldızı Johnny Depp önceki akşam 60’ıncı yaş gününü, konakladığı Vakko Otel’deki sürpriz partiyle kutladı. Sanatçının doğum günü kutlamasına yakın 10 arkadaşı dışında Türkiye’den Cem ve Ronit Hakko, Jaklin Güner, Kenan Doğulu, Beren Saat, Edis, Mert Fırat, Nazlı Çelik, Mert Fırat, Tolga Sarıtaş, Zeynep Mayruk, Müjde Uzman gibi ünlü isimler katıldı. Etkinliğe girerken görüntülenen Kenan Doğulu “Saat geç de olsa davete iştirak ettik. Ben de Beren de Johnny Depp’in filmlerini severiz. Her şeyden önce Hollywood yıldızı... Kendisini yakından göreceğiz, hayranıyız” dedi.



Johnny Depp’in mumlarla süslenen simsiyah 60. yaş günü pastasını ise Vanilla Rococo hazırladı. Partinin bitimiyle birlikte gece yarısından sonra Johnny Depp, otelin şeflerinden özel mantı sipariş etti. Sayit DURMAZ