×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Hollywood Vampiri’ne nazar boncuğu... Johnny Depp Hürriyet’e konuştu

Güncelleme Tarihi:

#Johnny Depp#Tommy Henriksen#Hollywood Vampires
Hollywood Vampiri’ne nazar boncuğu... Johnny Depp Hürriyet’e konuştu
Arda Sayıner
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2023 07:00

Dünyaca ünlü isimler Johnny Depp, Joe Perry, Alice Cooper ve Tommy Henriksen’dan oluşan Hollywood Vampires dün akşam İstanbul’da unutulmaz bir performans sergiledi. Konser gelirinin tamamını depremzedelere bağışlayan grup, Kelebek yazarı Arda Sayıner’in sorularını kaldığı Vakko Otel’de cevapladı. Johnny Depp, “Türkiye halkına destek olmak istedik. Bu yara sadece ülkenizin değil tüm insanlığın. Acı neredeyse müzik de oradadır” dedi.

Haberin Devamı

HOLLYWOOD yıldızı Johnny Depp, Joe Perry, Alice Cooper ve Tommy Henriksen’dan oluşan Hollywood Vampires (Hollywood Vampirleri) dün akşam Life Park İstanbul’da hayranlarının karşısına çıktı. Neo Events’in kurucusu Özgür İpekçi, Hollywood Vampires’ı 2014 yılından beri Türkiye’ye getirmek için büyük bir çaba sarf ediyor. 2020’de İstanbul’da verecekleri konser tarihi ne yazık ki koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmek zorunda kalmıştı. Bu uzun bekleyiş sonlandı. Konser gelirinin tamamını depremzedelere bağışlayan rock grubu üyeleriyle performansları öncesi konakladıkları Vakko Otel’de bir araya geldim. Ünlü isimler beni, süit odalarında sıcak bir şekilde karşıladı. Johnny Depp, iki hafta önce ayak bileğinden sakatlandığından koltuk değnekleriyleydi. Fakat Depp, her şeye rağmen konser için İstanbul’da olduğunu söyledi.

Hollywood Vampiri’ne nazar boncuğu... Johnny Depp Hürriyet’e konuştu

Fotoğraflar: Emre YUNUSOĞLU
BURADA OLMAK HEYECAN VERİCİ
Dünyaca ünlü sanatçı Johnny Depp’e, Türk kültürünün global tanıtım elçilerinden Demet Sabancı Çetindoğan’ın markası Hiref’ten çağdaş tasarımlı bir nazar boncuğu hediye ettim. Johnny Depp ise nazarın anlamını bilmediğini belirtti. O yüzden de hediyem oldukça ilgisini çekti. Depp’e nazar boncuğu kültürüyle manasını anlattım. Gülümseyen sanatçı, “Bu akşam ihtiyacım olacak. Konserde alçılı ayağıma bu nazar boncuğunu takacağım” dedi. Johnny Depp için 9 Haziran ise özel. Önceki gün 60 yaşına basan sanatçı, doğum gününü de arkadaşlarıyla konakladığı otelde kutladı. Deep, “60’ıncı doğum günümde İstanbul’da olmak heyecan verici. Tam bir tarih, mimari ve edebiyat tutkunuyum. Sanırım bu üç konu için de daha doğru bir yerde olamazdım” dedi. Johnny Depp ile sohbetim sırasında grup üyelerinden Joe Perry’nin boynundaki nazar boncuklu pena kolyesini fark ettim. Perry, daha önce bir konseri için İstanbul’a geldiğini ve Kapalıçarşı’yı ziyaret ettiğini söyledi. Ünlü gitarist, nazar boncuğunu da ilk burada keşfetmiş ve daha sonrasında ABD’deki bir mücevher tasarımcısına bu özel tasarım kolyeyi yaptırmış.
Hollywood Vampiri’ne nazar boncuğu... Johnny Depp Hürriyet’e konuştu


Haberin Devamı

İSTANBUL’UN MİMARİSİNİ YAKINDAN İNCELEMEK İSTİYORUM
Hollywood Vampires, Romanya’nın başkenti Bükreş konserinden hemen sonra özel uçakla İstanbul’a geldi. Grup, şehre indiklerinde ilk gördükleri İstanbul Havalimanı’ndan oldukça etkilendiklerini dile getirdi. Hatta Tommy Henriksen, havalimanının temizliğine dair “Ayakkabılarımı çıkarasım geldi” diyerek övgü yağdırdı. Johnny Depp ise “Havalimanındaki memurların sıcaklığı ve ilgisi Türk misafirperverliğini gelir gelmez hissettirdi” dedi. Dünyaca ünlü sanatçı, bu ilk İstanbul ziyareti olmadığını da belirtti: “İlk ziyaretimde İstanbul’u dolaşma fırsatım hiç olmamıştı. Bu sefer gezerek şehrin mimarisini yakından inceleyeceğim. Alışveriş yapmak için de zamanım olmasını umuyorum. Havalimanından şehre kadar gelirken mimari tarzlar arasındaki geçişten oldukça etkilendim.” İstanbul’da alışveriş yapmak için oldukça heyecanlanan bir diğer isim ise Alice Cooper.
5 yıl önce Türkiye’yi ziyaret eden Cooper’ın aklında kalan ise meşhur kebaplarımız. Sohbetimiz sırasında grup üyelerine organizasyon tarafından Kapadokya ve Göbekli Tepe’yi tanıtan kitaplar hediye edildi. Hollywood Vampires’ın, merakla kitapları inceledikleri dikkatimden kaçmadı...

Hollywood Vampiri’ne nazar boncuğu... Johnny Depp Hürriyet’e konuştu


Haberin Devamı

TÜRKİYE’NİN ACISI İNSANLIĞIN ACISI
 Hollywood Vampires, global pandemi sonrası ilk kez turneye çıktıklarını belirtip duygularını şu şekilde ifade etti: “Hem konser adrenalini yaşamayı hem de seyirciye adrenalin yaşatmayı özledik.” Grup, ayrıca turnenin İstanbul konserinin kendileri için çok özel olduğunu çünkü konser gelirinin tamamını depremzedelere bağışlayacaklarını açıkladı. Depp, depremi ilk duyduklarında ne hissetlerini şöyle anlattı: “Türkiye’deki depremi duyduğumuzda binlerce kilometre uzaktaydık. Fakat o his, o an için hiçbir şey yapamayacağımızı fark etmek... Oysa sonrasında yapılabilecek çok şey olduğunu fark ettik. Yaptığımız müziğin içindeki kültür de zaten bu farkındalığı taşıyor. ‘Rock and roll’ ruhu olaylara karşı duyarsız kalmamayı, müdahaleci ve birleştirici olmayı gerektiriyor. Tüm bu hassasiyetle Türkiye halkına destek olmak istedik. Bu yara sadece ülkenizin değil tüm insanlığın. Acı neredeyse müzik de oradadır.”

60’INCI YAŞINI KUTLADI
HOLLYWOOD yıldızı Johnny Depp önceki akşam 60’ıncı yaş gününü, konakladığı Vakko Otel’deki sürpriz partiyle kutladı. Sanatçının doğum günü kutlamasına yakın 10 arkadaşı dışında Türkiye’den Cem ve Ronit Hakko, Jaklin Güner, Kenan Doğulu, Beren Saat, Edis, Mert Fırat, Nazlı Çelik, Mert Fırat, Tolga Sarıtaş, Zeynep Mayruk, Müjde Uzman gibi ünlü isimler katıldı. Etkinliğe girerken görüntülenen Kenan Doğulu “Saat geç de olsa davete iştirak ettik. Ben de Beren de Johnny Depp’in filmlerini severiz. Her şeyden önce Hollywood yıldızı... Kendisini yakından göreceğiz, hayranıyız” dedi.

Hollywood Vampiri’ne nazar boncuğu... Johnny Depp Hürriyet’e konuştu


SİYAH PASTA VE MANTI SİPARİŞİ
Johnny Depp’in mumlarla süslenen simsiyah 60. yaş günü pastasını ise Vanilla Rococo hazırladı. Partinin bitimiyle birlikte gece yarısından sonra Johnny Depp, otelin şeflerinden özel mantı sipariş etti. Sayit DURMAZ
Hollywood Vampiri’ne nazar boncuğu... Johnny Depp Hürriyet’e konuştu

Kenan Doğulu ve Beren Saat, Johnny Depp hayranı olduklarını söyledi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Johnny Depp#Tommy Henriksen#Hollywood Vampires

BAKMADAN GEÇME!

Gidiyor mu kalıyor mu derken yılan hikâyesine dönmüştü... Benzemanın vedasının arka planında neler yaşandı

'Gidiyor mu kalıyor mu' derken yılan hikâyesine dönmüştü... Benzema'nın vedasının arka planında neler yaşandı?

#Karim Benzema
Hayatımızın süper kahramanlarına en güzel hediye: Babanızla birlikte keşfedeceğiniz rotalar | 7 ŞEHİR 10 ÖNERİ

Hayatımızın süper kahramanlarına en güzel hediye: Babanızla birlikte keşfedeceğiniz rotalar | 7 ŞEHİR 10 ÖNERİ

#Rota
YENİ MODA DERMAPLANING | Bebek gibi cildim olsun derken hata yapmayın, işi uzmanına bırakın

YENİ MODA DERMAPLANING | 'Bebek gibi cildim olsun' derken hata yapmayın, işi uzmanına bırakın

#Sağlık