Hepsi aynı yarışmada birinci oldu! Var mı böyle 4 model ve kraliçe?

Haberin Devamı

1988 Best Model Of Türkiye birincisi Sibel Tan’dan yıllarca aynı podyumu paylaştığı, Begüm Özbek (1989 Best Model Of Turkey birincisi) Esin Moralıoğlu (1990 Best Model Of Turkey birincisi) ve Deniz Pulaş’a (1991 Best Model Of Turkey birincisi) çağrı.

Sibel Tan eski fotoğraflarını paylaşıp altına ‘Hey kraliçeler aynı pozu vermeye var mısınız? Tamer Yılmaz bize ‘Hayır’ demez. Var mı böyle 4 model ve kraliçe? Zamansız modeller, arkadaşlar, dostlar. Her daim tacımızı kalbimizde gururla taşıdık’ yazdı.

Haberin Devamı

TÜRKİYE GÜZELLERİ ŞİMDİ NE YAPIYOR?

Onlar da yaşıtları gibi sıradan genç kızlardı. Sonra bir yarışmaya katıldılar ve hayatları değişti. Hem de belki hiç düşünmedikleri kadar... Türkiye güzellik yarışmasına katılan ve dereceye girseler de girmeseler de hayatları değişen o taçlı güzeller şimdi nerede ne yapıyorlar? Sizin için derledik.

AMİNE GÜLŞE

2014 yılında Miss Turkey'de birinciliğe ulaşan Amine Gülşe, modelliğe ağırlık verirken sadece bir yapımda oyuncu olarak rol aldı. Daha sonra oyunculuğa ara veren Gülşe ünlü futbolcu Mesut Özil ile evlendi. Gülşe şu sıralar kızları Eda ve Ela'yı büyütmekle meşgul.

DİLAN ÇİÇEK DENİZ

O da Amine Gülşe ile 2014 yılında Miss Turkey yarışmasına katılan isimlerden. Yarışmada Amine Gülşe birinci, Dilan Çiçek Deniz ikinci ve Aybüke Pusat üçüncülük tacını takmıştı. Miss Turkey bu üç isme de şöhreti getirdi. Kariyerine oyuncu olarak devam eden Deniz, Çukur dizisiyle ününe ün kattı.

Haberin Devamı

GÜLSEVİN BOZAR

“Güzellik yarışmasına sadece derece almak için mi girilir?” gibi bir soru sorulsa, herhalde bu sorunun cevabı Inter Star’ın 1997 yılında düzenlediği güzellik yarışmasında Türkiye güzeli seçilen Gülsevim Bozar olacaktır.

Bu yarışma için Almanya’dan gelen Gülsevim Bozar birinci seçildi, ancak bu yarışmanın getirdiği nimetlerden aynı yarışmada ikinci seçilen Nefise Karatay ve üçüncü olan Ceyda Düvenci faydalandı. Aynı yıl yapılan Miss Turkey’in birincisi ise Çağla Şıkel oldu.

ARZUM ONAN

1993 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Türkiye Güzeli, aynı yıl Miss Europe yarışmasında Avrupa Güzeli seçilen Arzum Onan kariyerine oyunculuğu da ekledi. Üç dizide rol alan Onan 2007 yılından bu yana setlere ara verdi. 1996 yılında oyuncu Mehmet Aslantuğ'la evlenen Arzum Onan, 2023 yılında da eşiyle anlaşmalı olarak boşandı. Çiftin bu evlilikten Can adında bir oğlu var.

Haberin Devamı

JÜLİDE ATEŞ

Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunu olan Jülide Ateş, haber sunuculuğuna damgasını,1990 yılında Türkiye güzeli seçilmesiyle vurmaya başladı. Diğer güzellerden farklı olarak kendisini müzik ya da podyum yerine çok farklı bir kulvarda göstermeyi seçen Ateş, uzun yıllar ulusal kanallarda haber bültenleri sunarak büyük başarı yakaladı.

DEFNE SAMYELİ

1991 Türkiye Güzeli Türkiye güzeli seçilen Defne Samyeli de, tıpkı Ateş gibi haberciliği seçti. Arka arkaya iki yıl boyunca Türkiye güzellerini haber spikeri olarak karşılarında gören izleyiciler bu duruma alışmakta zorlansa da, başarılı sunumu ve güzelliğiyle Defne Samyeli kendisini ve işini sevdirmeyi başardı. Bir süre sunuculuk yapan Samyeli daha sonra kariyerine dizi, film ve müzik ile devam etme kararı aldı. İki kız annesi Samyeli popüler mekanlarda sahneye çıkıyor.

Haberin Devamı

PINAR ALTUĞ

Henüz lise öğrencisiyken modellik yapmaya başlayan Pınar Altuğ, 1994 yılında katıldığı Miss Turkey'de Türkiye Güzeli seçildi ve adını duyurmayı başardı. 1995 yılında magazin programı sunucusu olarak televizyonlara çıkmaya başlayan Pınar Altuğ, 2000 yılındaki Kurt Kapanı ile ilk kez filmlerde boy gösterdi.

Çoğumuzun Çocuklar Duymasın'daki Meltem karakteri ile tanıdığı ünlü oyuncu, kızı Su ve eşi Yağmur Atacan’la mutlu bir hayat sürüyor.

DEMET ŞENER

1995 yılında düzenlenen Miss Turkey'de birincilik kazanarak adını duyuran Demet Şener de kısa sürede film ve dizi sektörüne geçiş yapanlardan. 1997 yılında Bir Demet Tiyatro'da rol alan Demet Şener'in ilk sinema filmi ise 1999 yılında rol aldığı Kahpe Bizans.

Haberin Devamı

2002'den sonra herhangi bir dizi veya filmde rol almasa da özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

PINAR TEZCAN

Pınar Tezcan mankenliğe 1996 yılında birincilik kazandığı Miss Turkey'den sonra başlayanlardan. Mankenliğin yanında Taştan Kalp, Köpek ve İşte Benim adlı üç dizide rol alan ünlü güzel, 2006'da iş insanı Kerem Özçapkın ile evlendikten sonra hiçbir yapımda rol almadı. Üç kız annesi olan Pınar Tezcan geçen yıllara rağmen güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi.

AYŞE HATUN ÖNAL

1999 yılında Miss Turkey'de aldığı birincilikten sonra bir süre modellik ve sunuculuk yapan Ayşe Hatun Önal, daha sonra şarkıcılığa yönelmeyi tercih etti. 2003 yılında müzik piyasasına giren ünlü model, ‘Çak Bi Selam’ şarkısıyla popülerliğini arttırdı. Günümüzde ise müzik piyasasında adından sıkça söz ettirmekte.

YÜKSEL AK

Yüksel Ak, Türkiye güzeli olmasının yanında yakın tarihin en başarılı ikinci güzeli olmayı da başardı. Kendisi 2000 yılında dünya üçüncüsü oldu. Kazandığı bu başarıların yanında modelliği bir geçiş mesleği olarak değil, asıl mesleği olarak gördü. Oyunculuk ve sunuculuk gibi alanlara hiç yönelmeyen Yüksel Ak, modellik ve tasarımcılık konusunda çalışmalarına devam ediyor. Evlendikten sonra İzmir'e taşınan ve anne olan güzel model, ilk günkü güzelliğinden hiçbir şey kaybetmiş değil.

AZRA AKIN

Hollanda doğumlu Azra Akın, 2002 yılında Türkiye güzeli seçildikten sonra aynı sene bu unvanına bir de dünya güzeli sıfatını ekledi. Kariyerini manken olarak başlatan Akın, sonra da oyunculuğa geçiş yaptı. 2017 yılında Atakan Koru ile nikah masasına oturan ve Demir adında bir oğlu olan Azra Akın ekranlarda boy göstermeye devam ediyor.

ZEYNEP TOKUŞ

1998 Türkiye Güzeli Zeynep Tokuş’un şansı 1999 yılında Kenan İmirzalıoğlu ile oynadığı ‘Deli Yürek’le döndü. Sonra katıldığı yarışmalarla adından söz ettirdi. Uzun süredir gösteri dünyasının uzağında.

ÖZLEM YILDIZ

Özlem Yıldız, 1996 yılında Türkiye Güzeli yarışmasına katıldı. Ancak o gece hayallerini gerçekleştiremedi. Dereceye giremedi, yarışmadan taçsız ayrıldı. Ancak yine de o gece onun kaderini değiştirdi. Sunucu olarak TV'de kariyer yapmaya başladı. Bir dönemin en gözde yarışma sunucularından biri olan Yıldız mesleğine devam ediyor.

MERVE BÜYÜKSARAÇ

2006 Türkiye Güzeli Merve Büyüksaraç, yarışmaya lise son sınıf öğrencisiyken katılmıştı. Büyüksaraç, birinciliğin getirdiği şöhreti ve pırıltıyı uzun süre sürdüremedi.

SELEN SOYDER

Modelliğe daha önce başlamış olan Selen Soyder, kazandığı başarının ardından Kanada'ya giderek dil eğitimi aldı. Türkiye'ye dönünce çeşitli dizilerde yer alan ünlü güzel, Lale Devri dizisiyle şöhretinin zirvesine çıktı.

LEYLA LYDİA TUĞUTLU

Berlin doğumlu Leyla Lydia Tuğutlu, 2008 yılında kazandığı başarının ardından yükselişine kesintisiz devam etti. ES-ES dizisi ile girdiği dizi sektöründe Karadayı, Kiralık Aşk, Bu Şehir Arkandan Gelecek, Kızım gibi birçok başarılı yapımda yeteneğini sergiledi.

MELİSA ASLI PAMUK

Melisa Aslı Pamuk da kazandığı birincilik ile yarattığı ününü, yeteneği ile büyütmeyi başaranlardan. Henüz 13 yaşında iken Hollanda'da çekilen bir kısa filmde rol alan ünlü güzel, Türkiye'ye döndükten sonra temel oyunculuk eğitimi aldı. Daha sonra ise Kara Sevda, Çarpışma, Kırmızı Oda gibi dizilerde yeteneği ile göz doldurdu.

AÇELYA DANOĞLU

2012'de kazandığı birinciliğin ardından dizi-film yapımcılarının radarına giren ünlü güzel, Kanıt ve Muhteşem Yüzyıl dizileri ile sektöre giriş yaptı. Düğün Dernek filmlerinde de rol alan Açelya Danoğlu evlendikten sonra bir daha ekranlara çıkmadı.

ECEM ÇIRPAN

Aslında Bursa'da voleybolcu olan ve alt yapılarda milli takıma kadar yükselen Ecem Çırpan, 2015 yılında kazandığı birinciliğin ardından voleybolu bıraktı. Oyunculuk ve modellik yapmak istediğini açıklayan ünlü güzel, gerekli eğitimleri almadan gelen hiçbir oyunculuk teklifini kabul etmeyeceğini her fırsatta belirtiyor.