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Hep birlikte çok güçlüyüz

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#Burcu Biricik#Aslı Tandoğan#Hatice Şendil
Hep birlikte çok güçlüyüz
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2023 08:24

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği, depremzede çocuklar için ünlü isimlerle el ele verdi. Ünlüler, derneğin projesi kapsamında çocukların yaralarını sarmak için çalışmalar yapacak.

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Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM), deprem felaketi sonrası depremzede çocukların yaralarını sarmak için harekete geçti. Dernek dün aralarında çok sayıda ünlü ismin bulunduğu gönüllülerle bir araya gelerek neler yapılabileceğini konuştu. Toplantıya katılanlar arasında Burcu Biricik, Aslı Tandoğan, Hatice Şendil, Pınar Sabancı, Kerem Bürsin, Yıldız Çağrı Atiksoy, Başak Dizer Tatlıtuğ, Serkan Çayoğlu ve Ahu Yağtu da vardı. Derneğin resmi sosyal medya hesaplarından şu mesaj paylaşıldı: “Biz UCİM olarak ilgili bakanlıklarımız, il müdürlüklerimiz ve resmi kurumlarımızla birlikte çalışmaya hazırız. Devletin ve toplumun ayrılmaz bir parçası olan sivil toplum kuruluşları olarak üzerimize düşeni yapmak istiyoruz. Hep birlikte çok güçlüyüz, el ele vererek çocuklarımıza destek olabiliriz.”

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Hep birlikte çok güçlüyüz

SİVİL TOPLUM GÖREVE HAZIR

UCİM kurucusu ve genel başkanı Saadet Özkan, “Hep birlikte çocukları korumalıyız. Bu zor günleri birlikte aşacağız. Sivil toplum göreve hazır, herkesi mücadeleye çağırıyoruz” dedi. UCİM Genel Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan da “Biz bu ülkenin çocuklarını çok seviyoruz. Bugün sanatçılarımızla birlikte elbirliği ettik. Sivil toplum olarak göreve hazırız, görev bekliyoruz” diye konuştu.

 

 

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#Burcu Biricik#Aslı Tandoğan#Hatice Şendil

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