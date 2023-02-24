Haberin Devamı

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM), deprem felaketi sonrası depremzede çocukların yaralarını sarmak için harekete geçti. Dernek dün aralarında çok sayıda ünlü ismin bulunduğu gönüllülerle bir araya gelerek neler yapılabileceğini konuştu. Toplantıya katılanlar arasında Burcu Biricik, Aslı Tandoğan, Hatice Şendil, Pınar Sabancı, Kerem Bürsin, Yıldız Çağrı Atiksoy, Başak Dizer Tatlıtuğ, Serkan Çayoğlu ve Ahu Yağtu da vardı. Derneğin resmi sosyal medya hesaplarından şu mesaj paylaşıldı: “Biz UCİM olarak ilgili bakanlıklarımız, il müdürlüklerimiz ve resmi kurumlarımızla birlikte çalışmaya hazırız. Devletin ve toplumun ayrılmaz bir parçası olan sivil toplum kuruluşları olarak üzerimize düşeni yapmak istiyoruz. Hep birlikte çok güçlüyüz, el ele vererek çocuklarımıza destek olabiliriz.”

Haberin Devamı

SİVİL TOPLUM GÖREVE HAZIR

UCİM kurucusu ve genel başkanı Saadet Özkan, “Hep birlikte çocukları korumalıyız. Bu zor günleri birlikte aşacağız. Sivil toplum göreve hazır, herkesi mücadeleye çağırıyoruz” dedi. UCİM Genel Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan da “Biz bu ülkenin çocuklarını çok seviyoruz. Bugün sanatçılarımızla birlikte elbirliği ettik. Sivil toplum olarak göreve hazırız, görev bekliyoruz” diye konuştu.



