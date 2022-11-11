'Hayat Bilgisi'nin 'Almanyalı Didem'i değişimi ile şaşırttı

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Sunuculuğun yanı sıra oyunculuk da yapan Yeliz Doğramacılar, 'Hayat Bİlgisi' dizisinde canlandırdığı 'Almanyalı Didem' karakteri ile hafızalara kazındı.

Evli ve iki çocuk annesi olan Doğramacılar, sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafla takipçilerini şaşırttı.

44 yaşındaki Yeliz Doğramacılar'ın yıllara meydan okuyan güzelliğine övgüler yadı.





YILLAR ONLARI ÇOK DEĞİŞTİRDİ

Magazin dünyasının ünlü isimleri çocukluk yıllarına ait fotoğrafları zaman zaman sosyal medya hesaplarında paylaşıyorlar. Bazılarını tanımak mümkün olmasa da bazıları bir bakışı, bir gülüşü ile hemen kendisini ele veriyor. İşte şimdilerde milyonlarca insanın yakından takip ettiği ünlülerin zaman içindeki değişimleri!

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19 YIL SONRA TÜRKİYE GÜZELİ OLDU

1994 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birincilik tacının sahibi olan Pınar Altuğ, çocukluk fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

Altuğ, 1999 yılında kaybettiği annesi Selma Altuğ'un da yer aldığı kareye "Çok özlüyorum" notunu düştü.

BİR GECEDE HAYATI DEĞİŞTİ

1995 yılında katıldığı güzellik yarışmasında Türkiye'nin en güzel kızı seçilen ve hayatı bir gecede değişen Demet Şener, okul fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

1977 doğumlu Şener, fotoğrafın altına "Minik Demet... Anaokulu müsameresinde....yaş 6" notunu düştü.

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100 BİN BEĞENİ

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli'nin 9 yaşında Almanya'da çekilmiş fotoğrafı takipçilerinin büyük ilgisini çekti.





Paylaşıma kısa sürede 100 binin üzerinde beğeni geldi.

13 YAŞINDAYKEN KEŞFEDİLDİ





13 yaşındayken İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilen ve 'Didem' şarkısı ile hayatımıa giren Azeri kızı Günel'i hatırladınız mı? Onun son halini görenler tanımakta zorlanıyor! Günel şimdilerde 34 yaşında genç bir kadın. O küçük Azeri kızı 21 yılda öyle bir değişti ki, eski halini görenler aynı kişi olduğuna inanamıyor...

DEĞİŞİMİ ŞAŞIRTTI

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'Alemin Kıralı' dizisinde canlandırdığı Oben karakteri ile hafızalara kazınan Birsu Demir değişimi ile şaşırttı. Birsu, dizinin izleyici ile buluştuğu 2011'de 12 yaşındaydı... Şimdi 20'li yaşlarının başında bir genç kız olan Birsu Demir, fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Demir, fotoğrafın altına "Make up artist kankanız varsa, şanslısınızdır" notunu düştü.

GÜZELLİĞİ TESCİLLİ





Omuzlarına dökülen ıslak saçları... Genç kızları aratmayan pozu... Bu fotoğraf çekildiğinde henüz 2,5 yaşında ve yaşayacaklarından habersiz... Fotoğraftaki kişi, güzelliği dünya çapında tescilli olan Azra Akın!

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'SAÇIMDA 2,5 KİLO JÖLE VAR'

Sosyal medyada yayınladığı videolarla şöhret yolculuğuna başlayan Yasemin Sakallıoğlu 2020 yılında 'Zengo' filmi ile izleyici karşısına çıkmıştı... Kısa sürede hatrı sayılır bir hayran kitlesi edinen oyuncu yıllar öncesine ait fotoğrafını takipçileri ile paylaştı.

Altına "Fotoğrafı yakınlaştırdığınızda aslında saçlarımın kahküllerim kadar kısa olduğunu, geri kalan tüm lüleli saçların postij olduğunu ve saçımda 2,5 kilo jöle olduğunu görebilirsiniz... Zaman her şeyin ilacı" notunu düşen Sakallıoğlu, 'kime benziyorum' diye sordu.

Instagram'da 6 milyon takipçisi olan ve sahne aldığı tüm mekanları dolduran Yasemin Sakallıoğlu'nun fotoğrafına yorum yağdı.

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Yasemin Sakallıoğlu'ndan photoshop tepkisi: 35 kişiye birden benzemişim, ben böyle miyim?

ŞIMARIKLIK DA VARDI...

Boyundan bağlı siyah elbisesi, kusursuz fiziği, omuzlarına dökülen saçları ile objektife poz veren bu genç kız 'Kanıt' dizisi ile tanınan çıkan Sera Tokdemir...





Tokdemir, 18 yıl önce çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşıp altına bu notu düştü:

"Yaş 21..Mersin’in en güzel kızı derlerdi bana... Neydi sahi en güzel olmak? Kaşı gözü en güzel olmak mı? Aklı mı? Fikri mi? Eğitimi mi? Ailesi mi? Hepsi mi? Bi fikrim yoktu... Hoşuma giderdi... Bu cümlenin bana verdiği özgüvene dayanarak canımın istediği gibi davranırdım...Şımarıklık da vardı tabi...Zaman geçtikçe anladım ki, iyi insan olmak en güzel olmak...Vicdanlı olmak en güzel olmak... Yalansız, dürüst olmak en güzel olmak... Samimi olmak en güzel olmak... Mutlu olmak en güzel olmak... Alçak gönüllü olmak en güzel olmak...Nazik olmak en güzel olmak...Sevgi dolu, saygılı olmak en güzel olmak...Yıllarca varlıklı bir ailenin prensesiyken, sıfırdan kendi emeğinle kendi alın terini damlatarak sahip olduklarınmış en güzel olmak... Kendin olmakmış en güzel olmak... Kendin olmak kolaymış gibi dursa da, kendin olabilmek zormuş... Senin doğrun herkese yanlış da olsa, kendi doğrunun arkasında durabilmekmiş kendin olabilmek...Ve en büyük şatafat sıradanlıkmış...Sıradan olmak da zaten en sıradışı meziyetmiş...Yaş 39...Şimdi yine canımın istediği gibi davranıyorum... Bu defa kendim olabilmenin bana verdiği öz güvene dayanarak..."

YAŞ 12

Şimdilerde müzik dünyasında fırtınalar estiren şarkıcı Ceylan Ertem, çocukluk fotoğrafını " Merhaba 12 yaşımdan " notu ile paylaştı...





DÜNDEN BUGÜNE

Sarı elbisesi, toplu saçları elinde mikrofon şarkı söyleyen bu genç kadın güzelliği ile yıllara meydan okuyan oyuncu Nebahat Çehre!





Çehre gençlik yıllarına ait fotoğrafı "Dünden bugüne.." notu ile Instagram'da paylaştı...

26 YILDIR SENSİZ

Babasının omuzunda gülümseyerek objektife poz veren bu küçük kız 1993 Türkiye ve Avrupa güzeli Arzum Onan...





Arzum Onan, babasının ölüm yıl dönümünde paylaştığı bu fotoğrafın altına "26 yıldır sensiz..." notunu düştü.

2014 GÜZELİ



2014 yılının Türkiye güzeli seçilen Amine Gülşe, Instagram paylaşımıyla olay oldu.





Başarılı futbolcu Mesut Özil ile mutlu bir evilik sürdüren Gülşe, çocukluk yıllarında çekilen bir pozunu Instagram sayfasında paylaştı. Gülşe'nin bu paylaşımı kısa sürede 150 bine yakın beğeni aldı.

42 YIL ÖNCE

At kuyruğu yapılmış saçları, balıkçı yaka kazağı... Henüz 20'li yaşlarında bile değil! Bu genç kız bir dönem sahnelerde fırtınalar estiren Burçin Orhon...





Burçin Orhon, 42 yıl önceye ait bu fotoğrafı Instagram sayfasında paylaştı... "Sanırım 78 filan. Feneryolu Spot fotoğrafçılık vardı. Beni açık renk gözlü yapıvermişti. O zamanın teknolojisi... Nasıl mutlu olmuştum. Tüm ailesi mavi gözlü olup, kahverengi gözlere sahip olmak pek sıkıcıydı bana göre. Hala da severim açık renk göz. Günaydın mavi gözlü Burçin'den..."

NE GÜZEL GÜNLERDİ

Forması giymiş,halı sahada rakiplerine meydan okuyan bu genç kadın Pakize Suda!





SAğlığıyla ilgili zor günler geçiren Pakize Suda bu fotoğrafı "Sanatçılar ile gazeteciler maç yapmıştık...Ne güzel günlermiş" mesajı ile yayınlamıştı...

YAKLAŞIK 40 YIL





Pembe eşofmanları ile dalga dalga saçlarını tutarak objektife poz veren bu kız Türk müziğinin güçlü isimlerinden Deniz Seki! Seki yıllar öncesine ait fotoğrafını "Yaklaşık 40 yıl öncesi" notuyla Instagram sayfasında paylaştı.

YAŞIM 15 İDİ...

Şarkıcı Zara, gençlik fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.





Zara, fotoğrafı "Burada yaşım 15 idi.. Muhtemelen bu resim ilk Türkiye 1.si olduğum zamandı. (Kıyafetten hatırlıyorum) Mini eteklerin tozunu attırırdım. Pek havalıydım, dünya etrafımda dönüyordu... Yaz, kış donsam da yansam da ne giymek istiyorsam onu giyerdim. Saçlarımda 1 kilo jöle vardı. Üzerine de saç spreyi, hem bozulmasın hem de parlak dursun diye... Unutmuyorum, gece yatarken bile saçlarıma sürdüğüm parfümüm vardı. Kafaya bak... Gençlik işte..." notuyla paylaştı...

ÇOCUKLUĞUMUN ÖZETİ

Oyuncu Beste Kökdemir de çocukluk fotoğrafını takipçileri ile paylaşanlardan...





Beste Kökdemir fotoğraflarını "Hayatımın özeti : 'Beste uslu dur', 'Beste yaramazlık yapma', 'Beste yerlerde sürünmeyi bırak', 'Beste insanların yemeğini yeme', 'Beste düzgün poz ver', 'Beste o kelimeyi kullanma' , 'Beste orası tehlikeli','Beste çatıya çıkma', 'Beste hayır', 'Beste bekle'... bazı şeyler doğuştan olduğu için sorumluluk almıyorum...." notuyla paylaştı...

7 YAŞINDAN SEVGİLER

Kısacık saçları, boncuk boncuk mavi gözleri ile objektife poz veren bu küçük kız Burcu Kara!





Ünlü oyuncu fotoğrafını "Yedi yaşındaki Burcu'dan herkese sevgiler" notu ile Instagram'da paylaştı.

FOTOĞRAF 25 YIL ÖNCEDEN

Gül Gölge, okul fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.





Gül Gölge 1997 yılına ait fotoğrafı "Güzel okulum , güzel sınıfım... Rahmetli dostum Ebru, arkadaşlarım...İyi ki varsınız canlar (en sağda saçını örmüş zat benim) notu ile Instagram'da paylaştı.

'ÇOK SEVDİ, ÇOK SEVİLDİ...'

90'lı yıllarda podyumların aranılan isimlerinden olan Deniz Pulaş siyah beyaz fotoğrafını paylaştı.





Pulaş fotoğrafa "Bir yerden hatırlıyorum bu kızı. İyi insan oldu. Küçüklerini korudu, büyüklere saygıda kusur etmedi. Güzel bir işi oldu.onlarca can arkadaş edindi. Çok sevdi, sevildi. Ummadığı kişilerden kazık da yedi. Direndi. Güzel müzikler dinledi, çok alkışladı. Alkışlandı. Dünyanın en güzel sesiydi, yağmur gibi Eşsiz bir kızı oldu. Hayvanları sevdi, ağaca sarıldı. Şuursuz iyimser dediler, bayıldı bu lakaba. Fasülye sırığı, cooliç dediler, çok güldü. Küçük kız, bundan sonrası daha zor olabilir ama unutma... Her şey çok güzel olacak..." notunu düştü.

PHOTOSHOP'A GEREK YOKTU

Ünlü sanatçı Emel Sayın, gençlik fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Sarı saçları, deniz mavisi gözleri ile bir döneme danga vuran Sayın, fotoğrafının altına "Of of bir zamanlar photoshop'a hiç gerek yoktu" notunu düştü.

76 yaşındaki Emel Sayın, hala yıllara meydan okuyor...