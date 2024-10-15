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Hasan Yalnızoğlu hayatını kaybetti

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#Hasan Yalnızoğlu#Survivor #Anadolu Ateşi
Hasan Yalnızoğlu hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2024 22:00

Ünlü oyuncu ve dansçı Hasan Yalnızoğlu, 50 yaşında hayatını kaybetti...

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Anadolu Ateşi baş dansçısı ve Survivor yarışmacısı Hasan Yalnızoğlu pankreas kanserine yenildi.

Acı haberi Tümay Özokur böyle duyurdu:

Hasan Yalnızoğlu hayatını kaybetti

Yalnızoğlu, Türkiye'nin tanınmış dans gruplarından Sultans of the Dance ve Anadolu Ateşi'nde baş dansçı olarak yer aldı. 2007 yılında, dansçı Tatiana Ruichiana ile hayatını birleştirdi.
Hasan Yalnızoğlu hayatını kaybetti

Televizyon dünyasında ise "Survivor Ünlüler - Gönüllüler" yarışmasında Nihat Altınkaya’nın ardından ikincilik elde etti ve 2015’te "Survivor All Star" yarışmasında Gönüllüler takımında yarışarak beşinci oldu.

 

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#Hasan Yalnızoğlu#Survivor#Anadolu Ateşi

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