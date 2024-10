Hasan Yalnızoğlu hayatını kaybetti

Haberin Devamı

Anadolu Ateşi baş dansçısı ve Survivor yarışmacısı Hasan Yalnızoğlu pankreas kanserine yenildi.



Acı haberi Tümay Özokur böyle duyurdu:



Yalnızoğlu, Türkiye'nin tanınmış dans gruplarından Sultans of the Dance ve Anadolu Ateşi'nde baş dansçı olarak yer aldı. 2007 yılında, dansçı Tatiana Ruichiana ile hayatını birleştirdi.Televizyon dünyasında ise "Survivor Ünlüler - Gönüllüler" yarışmasında Nihat Altınkaya’nın ardından ikincilik elde etti ve 2015’te "Survivor All Star" yarışmasında Gönüllüler takımında yarışarak beşinci oldu.