Hande Yener'den vergi krizi iddiasına yanıt

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İddiaya göre; Yener daha önce turist vizesiyle ABD’ye girdi ve burada konser verdi. Ancak vergi ödemedi. Bu nedenle de yeni vize alamadı.

Bu iddiaları yalanlayan şarkıcı, red almadığını, vize başvuru sonucunun yetişmemesi nedeniyle konsere gidemediğini açıkladı.

Yener’in geçen yıl verdiği ABD konseri için aldığı çalışma izni vizesinin belgesi de ortaya çıktı.

Şarkıcının 2022 yılında ABD’ye konser için ‘EAC2217651422 numaralı-04/01/2022 tarihli’ çalışma izni vizesi belgesiyle gittiği öğrenildi.