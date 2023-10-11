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Hande Yener'den vergi krizi iddiasına yanıt

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#Hande Yener#ABD#Fenerbahçe
Hande Yenerden vergi krizi iddiasına yanıt
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2023 08:10

Hande Yener, Fenerbahçe USA Derneği’nin ABD’deki balosunda vereceği konsere vize reddi aldığı için gidemediği haberlerine açıklık getirdi.

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İddiaya göre; Yener daha önce turist vizesiyle ABD’ye girdi ve burada konser verdi. Ancak vergi ödemedi. Bu nedenle de yeni vize alamadı.

Bu iddiaları yalanlayan şarkıcı, red almadığını, vize başvuru sonucunun yetişmemesi nedeniyle konsere gidemediğini açıkladı.

Yener’in geçen yıl verdiği ABD konseri için aldığı çalışma izni vizesinin belgesi de ortaya çıktı.

Şarkıcının 2022 yılında ABD’ye konser için ‘EAC2217651422 numaralı-04/01/2022 tarihli’ çalışma izni vizesi belgesiyle gittiği öğrenildi.

 

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#Hande Yener#ABD#Fenerbahçe

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