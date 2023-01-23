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Hande Yener'den büyük iddia: Benden bir tane daha yok!

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#Hande Yener#Kıbrıs#Benden Bir Tane Daha Yok
Hande Yenerden büyük iddia: Benden bir tane daha yok
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2023 08:26

Hande Yener önceki akşam sahne aldığı Kıbrıs’ta yeni şarkısı “Benden Bir Tane Daha Yok”u anlattı: “Bu şarkıyla sektöre ‘Benden bir tane daha yok’ diyorum, iddialıyım. Ayak seslerim geliyor.”

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Hande Yener önceki akşam Kıbrıs’taki Nuh’un Gemisi Deluxe Hotel’de sahne aldı. Konser öncesi gazetecilerle bir araya gelen şarkıcı, yeni çıkardığı “Benden Bir Tane Daha Yok” hakkında konuştu: “Yeni şarkıyla ilk defa sahnedeyim. Motivasyon şarkısı çıkardık. Bu şarkıyla sektöre ‘Benden bir tane daha yok’ diyorum, iddialıyım.

Hep rap’çiler mi yapacak, biz de yapalım.” Şarkıcı, meme kanserini atlattıktan sonra ikinci hayatına başladığını söyledi: “Kendimi yeni toparladım. Psikolojik olarak düzelmek ve tekrar böyle enerjik olmak zaman aldı. Yavaş yavaş ayak seslerim geliyor. Bundan sonrası çok daha uçmuş bir Hande... 20 şarkılık bir albüm geliyor. Hele biri var ki düşmanlarım yine artacak.”

Hande Yenerden büyük iddia: Benden bir tane daha yok

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BEN DE Z KUŞAĞIYIM

Hande Yener, 50 yaş imajı hakkında şunları söyledi: “Müzikte 23. yılımın kutlaması... Geçen gün de doğum günümdü. Beni gören ‘Ne 50’si canım’ diyor. İnandırmaya çalışıyorum. O yüzden bıraktım bu işin ucunu, 23 diyoruz. Z kuşağıyım.”

Sanatçı, Demet Akalın’ın “Türkiye’de makyaj en çok Ebru Gündeş’e sonra da bana yakışıyor” sözleri hakkında ise şu açıklamayı yaptı: “Ne dediyse doğrudur. Bana sıfır makyaj yakışıyor. Ben ve Merve Boluğur’un olayı kırmızı ruj.”

Çalışırken cadıya dönüyorum

Hande Yener, sevgilisi Misha hakkında şunları söyledi: “Çalışırken cadıya dönüşüyorum. Zorum, stresliyim. Her şeyi kolay beğenmiyorum. O da öyle. Stüdyoda değil, 24 saat evde çalışıyoruz. Bütün zamanımızı ve enerjimizi albüme ayırdık. İlişkimizi de güzel götürüyor bu durum. İşle aşk bir arada güzel gidiyor.”

 

 

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#Hande Yener#Kıbrıs#Benden Bir Tane Daha Yok

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