Hande Yener: Rakip stada gitmem

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SİMGE ÇOK TARTIŞILDI



Beşiktaşlı Simge Sağın’ın Icardi ile özdeşleşen “Aşkın Olayım” şarkısından dolayı Galatasaray’ın kutlamasına katılması çok tartışılmıştı. Sibel Arna’nın yeni YouTube programı “Ne Olursan Ol, Rahat Ol”a katılan Hande Yener, tartışmayı yeniden ateşledi.

TARAFTAR BUNU ANLAMIYOR



Koyu Fenerbahçeli olan Yener, çizgiyi net çekti:



“Şarkılarımı Beşiktaş ya da Galatasaraylı bir futbolcu sahiplenseydi onların stadına maça gitmezdim. Fenerliyim ya ben! Simge kendince çözdü durumu ama taraftarlar bunu anlamıyor.” Bu sezon bizim takımda, seneye rakip takımda oynayan futbolcular dururken, sanatçıların “misafirliklerine” niye bu kadar bozuluyor taraftar?

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Evlilik aptallıktır



Hande Yener programda evlilik hakkında da konuştu: “Nasıl bir insana âşık olacağımızı kendiniz seçiyoruz. Geçmiş hatalarımızdan ders alırsak, önyargılı olmazsak mutlu olabiliriz. Ama bana göre evlilik aptallıktır. İnsanlar bir hatayı bir kere yapsınlar. Aynı hatayı yapıp farklı bir sonuç beklemek de ne bileyim...