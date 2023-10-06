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Hande Yener: Rakip stada gitmem

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#Hande Yener#Simge Sağın#Sibel Arna
Hande Yener: Rakip stada gitmem
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2023 08:53

Hande Yener, Simge Sağın’ın Galatasaray kutlamasına katılmasıyla çıkan tartışmayı yeniden ateşledi: “Şarkılarımı Beşiktaş ya da Galatasaraylı bir futbolcu sahiplenseydi onların stadına maça gitmezdim.”

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SİMGE ÇOK TARTIŞILDI

Beşiktaşlı Simge Sağın’ın Icardi ile özdeşleşen “Aşkın Olayım” şarkısından dolayı Galatasaray’ın kutlamasına katılması çok tartışılmıştı. Sibel Arna’nın yeni YouTube programı “Ne Olursan Ol, Rahat Ol”a katılan Hande Yener, tartışmayı yeniden ateşledi.

TARAFTAR BUNU ANLAMIYOR

Koyu Fenerbahçeli olan Yener, çizgiyi net çekti:

“Şarkılarımı Beşiktaş ya da Galatasaraylı bir futbolcu sahiplenseydi onların stadına maça gitmezdim. Fenerliyim ya ben! Simge kendince çözdü durumu ama taraftarlar bunu anlamıyor.” Bu sezon bizim takımda, seneye rakip takımda oynayan futbolcular dururken, sanatçıların “misafirliklerine” niye bu kadar bozuluyor taraftar? 

Hande Yener: Rakip stada gitmem

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Evlilik aptallıktır

Hande Yener programda evlilik hakkında da konuştu: “Nasıl bir insana âşık olacağımızı kendiniz seçiyoruz. Geçmiş hatalarımızdan ders alırsak, önyargılı olmazsak mutlu olabiliriz. Ama bana göre evlilik aptallıktır. İnsanlar bir hatayı bir kere yapsınlar. Aynı hatayı yapıp farklı bir sonuç beklemek de ne bileyim...

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#Hande Yener#Simge Sağın#Sibel Arna

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