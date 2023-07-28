Hande Yener Kıbrıs’ta yaşayacak

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DOĞAYLA İÇ İÇE



Kıbrıs’a sık sık konser için giden Hande Yener’in ‘yavru vatan’a duyduğu sevgi, yatırımlarına da yansıdı. Ünlü popçu, çok sevdiği Girne’den kendine lüks bir ev satın aldı. Doğayla iç içe bir projenin penthouse dairesi olan ev, hem dağ, hem orman hem de deniz manzaralı.

3 ŞARKIYA KLİP ÇEKTİ



Hande Yener, evini aldıktan sonra yeni albümünde bulunan üç şarkıya da Kıbrıs’ta klip çekti. Yener, “Afrodizyak” albümünde yer alan “Hop Hop”, “Çatla” ve “Yara” şarkılarının klibi için kamera karşısına geçti. 3 günde tamamlanan üç klibin yönetmen koltuğuna Tepki oturdu.