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Hande Yener Kıbrıs’ta yaşayacak

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#Hande Yener#Kıbrıs#Girne
Hande Yener Kıbrıs’ta yaşayacak
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2023 08:05

Hande Yener, sık sık konser için gittiği Kıbrıs’tan kendine ev aldı. Girne’deki lüks daire, dağ, orman ve deniz manzaralı.

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DOĞAYLA İÇ İÇE

Kıbrıs’a sık sık konser için giden Hande Yener’in ‘yavru vatan’a duyduğu sevgi, yatırımlarına da yansıdı. Ünlü popçu, çok sevdiği Girne’den kendine lüks bir ev satın aldı. Doğayla iç içe bir projenin penthouse dairesi olan ev, hem dağ, hem orman hem de deniz manzaralı.

Hande Yener Kıbrıs’ta yaşayacak

3 ŞARKIYA KLİP ÇEKTİ

Hande Yener, evini aldıktan sonra yeni albümünde bulunan üç şarkıya da Kıbrıs’ta klip çekti. Yener, “Afrodizyak” albümünde yer alan “Hop Hop”, “Çatla” ve “Yara” şarkılarının klibi için kamera karşısına geçti. 3 günde tamamlanan üç klibin yönetmen koltuğuna Tepki oturdu.

 

 

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#Hande Yener#Kıbrıs#Girne

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