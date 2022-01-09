Hande Yener: Armut dalında güzeldir

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Soruları yanıtlayan şarkıcı, yılbaşında Belarus’ta aynı sahneyi paylaştığı İbrahim Tatlıses’in COVID-19’a yakalandığı hatırlatılınca “Ben de hemen test yaptırdım, neyse ki negatif çıktı” dedi.

Yener’e “Önceden şarkıcıların sesi ön planda olurdu, şimdi kıyafetleri konuşuluyor” şeklindeki eleştiriler de soruldu. Yener gülerek yanıt verdi: “O zaman özlü bir sözle geceyi bitireyim; armut dalında güzeldir.”

BURCU GÜNEŞ'TEN SERT AÇIKLAMA GELMİŞTİ!

Şarkıcı Burcu Güneş geçtiğimiz günlerde meslektaşlarının kıyafet tercihlerini eleştirmişti:

‘Kadınlar özgürdür bize karışmayın falan’ iyi de kadın olmakla teşhirin alakası ne? Pop müziğini de kurtarma görevi size kalmadı kâğıt bebekler. Siz doymak bilmeyen teşhirinize bakın. Keseye de uygun mu? Arada şarkı da söyleyin ama”