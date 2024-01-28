Hande Erçel: Mesleğim tutkum asla bırakmam

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Erçel, son dizisinin final yapmasının ardından sosyal medya hesabından projelerine dair kareleri silmesi sonrası oyunculuğu bırakacağına dair iddialar çıkması hakkında şunları söyledi:

“Haberler doğru değil. Benim mesleğim, tutkum oyunculuk. Asla bırakmak diye bir durum yok. İnsanlar yazıyorlar... Aksine iş yapmak istiyorum. Yeni bir projede yer almak istiyorum.”

Oyuncu, seramik atölyesinde çalışmalar yapmasına dair ise “Arkadaşımın atölyesi kendisine eşlik ettim. İlgi alanım zaten sanat. Bunun okulunu okuyorum. Dizi bitti ve okula yöneldim. Final dönemindeyim” açıklamasında bulundu.