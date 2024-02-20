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Hande Erçel ile Yasemin Özilhan'ın sosyal medya piştisi

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#Hande Erçel#Yasemin Özilhan#Sosyal Medya
Hande Erçel ile Yasemin Özilhanın sosyal medya piştisi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2024 08:26

Sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulan Hande Erçel ve Yasemin Özilhan’ın stil benzerliği dikkatli gözlerden kaçmıyor. Birçok kez aynı kıyafetlerle poz veren ikili son olarak beyaz spor kombinleriyle gündemde.

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ÖZİLHAN’A BENZETİLDİ

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen Hande Erçel sosyal medya hesabında birbirinden şık kombinleriyle de fotoğraflarını paylaşıyor.

Hande Erçel ile Yasemin Özilhanın sosyal medya piştisi

Ancak Erçel’in yeni stili, işadamı İzzet Özilhan’la evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Yasemin Özilhan’a benzetiliyor.

Hande Erçel ile Yasemin Özilhanın sosyal medya piştisi

BEYAZLAR İÇİNDE

Daha önce Özilhan’ın griler içindeki kombininin birebir aynısıyla poz veren Erçel, sevgilisiyle çıktığı Mauritius tatiliyle gündeme gelmişti. Uzun beyaz elbisesiyle okyanus kıyısında poz veren oyuncu, Özilhan’ın Maldivler karelerini akıllara getirdi. İkili son olarak ise beyaz spor kombinleriyle pişti oldu.

 

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#Hande Erçel#Yasemin Özilhan#Sosyal Medya

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