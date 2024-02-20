Hande Erçel ile Yasemin Özilhan'ın sosyal medya piştisi

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ÖZİLHAN’A BENZETİLDİ

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen Hande Erçel sosyal medya hesabında birbirinden şık kombinleriyle de fotoğraflarını paylaşıyor.

Ancak Erçel’in yeni stili, işadamı İzzet Özilhan’la evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Yasemin Özilhan’a benzetiliyor.

BEYAZLAR İÇİNDE

Daha önce Özilhan’ın griler içindeki kombininin birebir aynısıyla poz veren Erçel, sevgilisiyle çıktığı Mauritius tatiliyle gündeme gelmişti. Uzun beyaz elbisesiyle okyanus kıyısında poz veren oyuncu, Özilhan’ın Maldivler karelerini akıllara getirdi. İkili son olarak ise beyaz spor kombinleriyle pişti oldu.