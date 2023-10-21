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Haluk Levent'ten insani yardım çağrısı

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#Haluk Levent#Gazze Belediye Başkanı Yehia Al Sarraj#AHBAP
Haluk Leventten insani yardım çağrısı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2023 07:37

Haluk Levent, Gazze Belediye Başkanı Yehia Al Sarraj ile görüştü. Ünlü sanatçı, “Yehia Al Sarraj insani yardımların gelmediğini belirtti. Gazze’de elektrik ve su kesintisinin olduğunu, halkın çok zor durumda kaldığını söyledi” diye konuştu.

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KURUCUSU olduğu AHBAP Derneği ile birçok kişiye yardım eli uzatan Haluk Levent, İsrail’in Gazze’ye yaptığı saldırılara sosyal medya hesabında “Sivillerin katledilmesi bir savaş suçudur” diye isyan etmişti. Ünlü sanatçı, “Filistin’e nasıl yardım yapabiliriz sorusu çok geliyor. Bölgede muhatap bulamıyoruz. Gazze nefes alamayacak halde. Yardım konvoyları da vuruluyor” sözleriyle Filistinli yetkililere ulaşmak istediğini dile getirmişti. Haluk Levent’in bu çağrısı yanıtsız kalmadı. Şarkıcı önceki gün sosyal medya hesabında Gazze Belediye Başkanı Yehia Al Sarraj ile görüştüğünü açıkladı.

Haluk Leventten insani yardım çağrısı


GAZZE HALKI ÇOK ZOR DURUMDA

Levent, görüşmenin detaylarını şu sözlerle anlattı: “Gazze Belediye Başkanı Yehia Al Sarraj ile bir görüşme gerçekleştirdim. Şu anda insani yardımların gelmediğini, bugün konvoyların bir bölümüne izin verilmesinin beklendiğini belirtti. Gazze’de elektrik ve su kesintisinin olduğunu, Gazze halkının çok zor durumda kaldığını söyledi. Bu görüşmeye Lübnan Belediyeler Birliği Başkanı Mohamed Saadie ve Birleşmiş Kentler Yerel Yönetimler Orta Doğu Teşkilatı da katıldı. Türkiye’nin Gazze halkının yanında olmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirttiler. Yardım konvoyları izni alındığında haber edeceklerini söylediler.”

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Filistin için saygı duruşu

Haluk Leventten insani yardım çağrısı

NAZAN Öncel önceki akşam Ankara’daki 6:45 Kaybedenler Kulübü adlı mekânda sahneye çıktı. Öncel, “Saykodelik” şarkısını seslendirmeden önce Filistin için saygı duruşunda bulundu. Sanatçı, masum insanların ölmesini kabul edilemez olarak nitelendirerek, zulmün son bulması için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi.

Kasıma ertelendi

Haluk Leventten insani yardım çağrısı

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EDİS’in bu akşam Ankara’da vereceği konser ertelendi. Organizasyon şirketi şu açıklamayı yaptı: “Dünyada yaşanan insanlık dramını şiddetle kınıyoruz. Bu sebeple Ankara Congresium’da yapılması planlanan Edis konserimiz 5 Kasım’a ertelenmiştir.”

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#Haluk Levent#Gazze Belediye Başkanı Yehia Al Sarraj#AHBAP

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