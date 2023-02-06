Halil Sezai takipçilerini kan vermeye davet etti!

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Sosyal medya hesabından kan vermeye gittiğini duyuran Sezai, 'Biz kan vermeye gidiyoruz. Bir süre sonra en çok 'kan'a ihtiyaç olacak. Lütfen kan verin.' ifadelerini kullandı.

168 NUMARALI ÇAĞRI MERKEZİNE ULAŞIN

Kızılay Başkanı Kerem Kınık deprem sonrası alınabilecek önlemler hakkında vatandaşlara çağrıda bulundu. Kınık, '10 bin kan bağışı daha alabiliriz. Biraz kuyruk oluyor ama sabırlı olsunlar, buna ihtiyacımız var.' dedi. 72 saatin arama-kurtarma faaliyetleri için kritik olduğunu belirten Kınık, 'Bize ulaştırılmak istenen yardım neyse bilgilendirme yaparız. Burada 168 numaralı çağrı merkezimize ulaşılsın.' ifadelerini kullandı.