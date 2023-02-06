Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Halil Sezai takipçilerini kan vermeye davet etti!

Güncelleme Tarihi:

#Halil Sezai#Kızılay#Deprem
Halil Sezai takipçilerini kan vermeye davet etti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2023 16:10

Kahramanmaraş'ta ilk olarak sabah saatlerinde 7.7 ve son olarak öğle saatlerinde meydana gelen 7,5 şiddetindeki depremin ardından tüm Türkiye seferber oldu. Vatandaşlar Kızılay'a kan bağışında bulmak için belirlenen noktalarda uzun kuyruklar oluşturdu. Şarkıcı Halil Sezai de takipçilerini kan vermeye davet etti.

Haberin Devamı

Sosyal medya hesabından kan vermeye gittiğini duyuran Sezai, 'Biz kan vermeye gidiyoruz. Bir süre sonra en çok 'kan'a ihtiyaç olacak. Lütfen kan verin.' ifadelerini kullandı.

168 NUMARALI ÇAĞRI MERKEZİNE ULAŞIN

Kızılay Başkanı Kerem Kınık deprem sonrası alınabilecek önlemler hakkında vatandaşlara çağrıda bulundu. Kınık, '10 bin kan bağışı daha alabiliriz. Biraz kuyruk oluyor ama sabırlı olsunlar, buna ihtiyacımız var.' dedi. 72 saatin arama-kurtarma faaliyetleri için kritik olduğunu belirten Kınık, 'Bize ulaştırılmak istenen yardım neyse bilgilendirme yaparız. Burada 168 numaralı çağrı merkezimize ulaşılsın.' ifadelerini kullandı.

Gözden Kaçmasın

Deprem sonrası kritik 72 saat Kızılay Başkanı canlı yayında bu çağrıyı yaptıDeprem sonrası kritik 72 saat! Kızılay Başkanı canlı yayında bu çağrıyı yaptıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Halil Sezai#Kızılay#Deprem

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika: Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem... Tüm bölgelerden dakika dakika son haberler

Son dakika: Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem... Tüm bölgelerden dakika dakika son haberler

#Diyarbakır Deprem
Deprem bölgelerinde önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak Kar yağışı dursa bile sıcaklık eksi dereceye düşecek

Deprem bölgelerinde önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak? 'Kar yağışı dursa bile sıcaklık eksi dereceye düşecek'

#Deprem
Deprem Suriyeyi de vurdu: En az 403 kişi hayatını kaybetti

Deprem Suriye'yi de vurdu: En az 403 kişi hayatını kaybetti

#Deprem