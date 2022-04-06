Haldun Dormen 93’üncü yaşını kutladı

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Haldun Dormen, yeni yaşını yakın dostlarıyla Madam Niça adlı mekanda kutladı. Pastasının mumlarını üfledikten sonra soruları yanıtlayan usta oyuncu, “Arkadaşlarım ve talebelerimin sürprizi oldu. Çok mutlu ettiler beni” diye konuştu.

GENÇLERDEN ÜMİTLİYİM

Genç oyunculardan ümitli olduğunu dile getiren Dormen, “Yeni jenerasyon çalışkan. Gençler beni ümitlendiriyor” dedi. Artık sahneye çıkmayacağını da belirten sanatçı, “Sahneye çıkmaktan ziyade yeni oyuncular keşfedip, onları tiyatroya kazandırmak istiyorum” dedi.