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Hafsanur Sancaktutan: Şöhret para getiriyor, özgürlüğünü alıyor

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#Hafsanur Sancaktutan#Oyuncu#Elele
Hafsanur Sancaktutan: Şöhret para getiriyor, özgürlüğünü alıyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2022 07:50

SON dönemin en çok konuşulan oyuncularından Hafsanur Sancaktutan, Elele dergisinin kasım sayısına kapak oldu.

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Dergiye röportaj veren genç oyuncu, şöhretle ilgili konuştu.

Sancaktutan, “Bu ışıltılı dünya, içinde bulunan kişiye ne kazandırıyor ve bunun karşılığında ondan ne istiyor?” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Şöhret, özgüven ve para kazandırıyor. Fakat karşılığında aldığı şey özgürlüğün. Kariyerini iyi yönetebilirsen o ışıltılı dünyaya sahip olabilirsin. İyi yönetmek ise biraz kendini filtreleyebilmek anlamına geliyor. Ben bundan dolayı mutluyum. Yine de bu ışıltılı dünyanın aslında çok şey verirken, çok önemli şeyleri de götürdüğünü söylemeliyim.”

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Güzelliğimi anneme borçluyum

Hafsanur Sancaktutan güzellik sırlarını da paylaştı:

“Yüz yogası yapıyorum ve bakım ürünlerini seçerken çok dikkat ediyorum. Biraz da genetik diyebilirim. Annem çok güzeldir ve cildi ışıl ışıldır. Ona borçluyum.”

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Hafsanur Sancaktutan: Şöhret para getiriyor, özgürlüğünü alıyor

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#Hafsanur Sancaktutan#Oyuncu#Elele

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