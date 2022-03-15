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Hadise ve Mehmet Dinçerler için büyük gün

#Hadise#Mehmet Dinçerler#Kız İsteme
Hadise ve Mehmet Dinçerler için büyük gün
Mehmet Üstündağ

Ocak ayında Hadise’ye evlenme teklifi eden Mehmet Dinçerler, bu akşam ailesiyle birlikte kız istemeye gidecek.

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Babası Burhan Dinçerler, annesi Nezihe Dinçerler ve ablalarıyla birlikte Hadise’nin Göktürk’teki evine gidecek olan Mehmet Dinçerler, tüm gelenekleri yerine getirecek. Hadise’nin annesi Gülnihal Açıkgöz’ün bu tören için bir süre önce Belçika’dan İstanbul’a geldiği öğrenildi.

YÜZÜĞÜ OLAY OLMUŞTU
Ünlü şarkıcı Hadise, bir süredir aşk yaşadığı iş insanı Mehmet Dinçerler'den  ocak ayında evlilik teklifi almıştı.

Mehmet Dinçerler’in evlilik teklifine “Evet” diyen Hadise, bu güzel haberi sosyal medya hesabından paylaştı. Tektaşını gösteren ünlü şarkıcı altına “Bölümümüz şimdi başlıyor.” notunu düştü.

Hadise ve Mehmet Dinçerler için büyük gün

Mehmet Dinçerler de sevgilisinin paylaşımın altına 'Mrs. Dinçerler' yorumunu yaptı. Sürpriz evlilik teklifi sosyal medyada çok konuşuldu. Dinçerler'in romantik teklif için hiçbir masraftan kaçınmadığı ve sevgilisine 3 milyon TL değerinde tektaş yüzük aldığı öğrenildi.

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HADİSE'NİN BİLİNMEYENLERİ

Mağazada, markette, fırında çalıştı

· Müzik kariyerinin zirvesinde olan Hadise, özel yaşamı hakkında pek konuşmak istemese de müzikseverler tarafından merak edilen isimlerin başında geliyor. Şöhreti erken yaşlarda yakalayan şarkıcının çocukluğu, sanat hayatı kadar parlak geçmemiş...
· Hadise 11 yaşındayken anne ve babası boşanma kararı almış. Şarkıcı, henüz çocukken birçok işte çalışmış. Mağaza, market ve fırında çalıştığını açıklayan Hadise, ailesinin durumu çok iyi olmadığı için kendi parasını kazanmak zorunda kalmış.
· Sivaslı bir ailenin Belçika doğumlu kızı olan Hadise, 2003 yılında Belçika’da yayınlanan “Idool” adlı bir yarışmaya katılmış. Burada yapımcıların dikkatini çekmeyi başarıp ilk müzik çalışması için stüdyoya adım atmış.

Hadise ve Mehmet Dinçerler için büyük gün


· Küçük yaşlarda müzik ve dansa ilgi duymaya başlamış. Halasının kızlarından Çerkez dansını öğrenmiş.
· Pazarlama okuyan Hadise, “Şarkıcı olmasaydım pazarlamayla ilgili bir işte çalışırdım” diyor.
· Nazara inanan şarkıcı, annesinin verdiği bir nazar boncuğunu hep yanında taşıyormuş ve genellikle nazar boncuklu küpeler takıyormuş.
· Giyim konusunda olmazsa olmazı topuklu ayakkabılarmış. “Asla spor ayakkabıyla sahneye çıkmam” diyen Hadise, günlük hayatında da çoğunlukla topuklu ayakkabıyı tercih ediyormuş.
· Uzak Doğu mutfağını sevdiği için sık sık suşi yermiş. En sevdiği yemek tarhana çorbası, en sevdiği meyve ise hurmaymış.
· Bir dönem unutkanlık yaşamaya başlayan şarkıcı, düzenli olarak B12 vitamin iğnesi almış ve bu rahatsızlığı geride bırakmayı başarmış.
· Araçla seyahat ederken piyano ve caz tarzında rahatlatıcı müzikler dinlemeyi tercih ediyormuş.
· Dövme yaptırmayı seven Hadise’nin vücudunda 10’dan fazla dövme varmış.
· Son dönemde aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Hadise, 2008 yılında da Sinan Akçıl’la yaşadığı aşkla adından söz ettiriyordu. Hadise öyle tutkulu bir aşk yaşamış ki ilişkilerinin başlangıç tarihi olan 27 Aralık 2008’i vücuduna dövme yaptırmış.

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