Hadise ve Mehmet Dinçerler için büyük gün

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Babası Burhan Dinçerler, annesi Nezihe Dinçerler ve ablalarıyla birlikte Hadise’nin Göktürk’teki evine gidecek olan Mehmet Dinçerler, tüm gelenekleri yerine getirecek. Hadise’nin annesi Gülnihal Açıkgöz’ün bu tören için bir süre önce Belçika’dan İstanbul’a geldiği öğrenildi.

YÜZÜĞÜ OLAY OLMUŞTU

Ünlü şarkıcı Hadise, bir süredir aşk yaşadığı iş insanı Mehmet Dinçerler'den ocak ayında evlilik teklifi almıştı.



Mehmet Dinçerler’in evlilik teklifine “Evet” diyen Hadise, bu güzel haberi sosyal medya hesabından paylaştı. Tektaşını gösteren ünlü şarkıcı altına “Bölümümüz şimdi başlıyor.” notunu düştü.

Mehmet Dinçerler de sevgilisinin paylaşımın altına 'Mrs. Dinçerler' yorumunu yaptı. Sürpriz evlilik teklifi sosyal medyada çok konuşuldu. Dinçerler'in romantik teklif için hiçbir masraftan kaçınmadığı ve sevgilisine 3 milyon TL değerinde tektaş yüzük aldığı öğrenildi.

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HADİSE'NİN BİLİNMEYENLERİ

Mağazada, markette, fırında çalıştı

· Müzik kariyerinin zirvesinde olan Hadise, özel yaşamı hakkında pek konuşmak istemese de müzikseverler tarafından merak edilen isimlerin başında geliyor. Şöhreti erken yaşlarda yakalayan şarkıcının çocukluğu, sanat hayatı kadar parlak geçmemiş...

· Hadise 11 yaşındayken anne ve babası boşanma kararı almış. Şarkıcı, henüz çocukken birçok işte çalışmış. Mağaza, market ve fırında çalıştığını açıklayan Hadise, ailesinin durumu çok iyi olmadığı için kendi parasını kazanmak zorunda kalmış.

· Sivaslı bir ailenin Belçika doğumlu kızı olan Hadise, 2003 yılında Belçika’da yayınlanan “Idool” adlı bir yarışmaya katılmış. Burada yapımcıların dikkatini çekmeyi başarıp ilk müzik çalışması için stüdyoya adım atmış.

