Gülşen: Ülkem için yapamayacağım hiçbir şey yok

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Önceki akşam Kıbrıs’taki Grand Sapphire Resort Hotel’de konser veren Gülşen, sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Ünlü popçu, yeni şarkısının



17 Mayıs’ta çıkacağını açıkladı: “Şarkımın söz ve müziği her zaman olduğu gibi bana, aranjesi ise Ozan Çolakoğlu’na ait. Çok güzel bir yaz şarkısı oldu. Klip de, fotoğraflar da çekildi.”



Gülşen, 2003 Eurovision birincisi Sertab Erener’in bu yılki yarışmada konuk sanatçı olarak sahneye çıkacağı hatırlatılınca “Şarkısı harikaydı” dedi.



Ünlü şarkıcı, teklif gelse Eurovision’a katılıp katılmayacağı sorusuna da “Ülkem için yapamayacağım hiçbir şey yok. Ülkemi çok seviyorum. Bizim ülkemiz gibisi dünyada yok” yanıtını verdi.