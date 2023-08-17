Gülden Karaböcek’in kızı o görüntülere açıklık getirdi

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USTA sanatçı Gülden Karaböcek’in sosyal medyada paylaşılan bir görüntüsü kısa sürede gündem oldu. Bir dönemin müzik efsanesinin bir çorbacıda sahne aldığı iddia edildi. Videoyu izleyen Karaböcek’in hayranları, “Sanata sanatçıya asla değer yok”, “Çok zoruma gitti. Düzgün bir sahne yok mu Gülden Karaböcek için”, “Ekmeğin ayıbı yok, helalinden kazanıyor” gibi yorumlarda bulundu.



SAHNE ALMADI BİR ŞARKI SÖYLEDİ

Karaböcek’in kızı Nur Düzgit, sosyal medyadaki görüntülerle alakalı Hürriyet’e şu açıklamayı yaptı: “Görüntüler 4 yıl öncesine ait. Konya’da nostaljik bir çorbacı var. Orada bir imza günü olmuştu. Bir tane playback şarkı rica etmişlerdi. Sonra o görüntüler ‘sahne alıyor’ gibi yorumlandı. Gülden Hanım gayet iyi. Sahnelere gidip geliyor.”



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Gözden Kaçmasın Gülden Karaböcek kızıyla sahnede! Haberi görüntüle

“Sürünüyorum”, “Kırılsın Ellerim” ve “Dilek Taşı” gibi unutulmaz şarkılarla tanınan 69 yaşındaki Gülden Karabacak, Konya’da katıldığı etkinlikte albümlerini de imzaladığı öğrenildi.

Sanatçının, Konya’daki imza gününün ardından Yalovo’ya geçerek başka bir mekanda da sahne aldığı öğrenildi.

İLK PLAK 14 YAŞINDA

1963 yılında dünyaya gelen Gülden Karaböcek, arabesk ve fantezi müziğin ilk isimlerinden olup müzik kariyeri boyunca pek çok tarzı denemiş ancak asıl ününü fantezi şeklinde tanımlanan kendine özgü arabesk şarkılarından kazanmıştır.

Orijinal adı Saniye Gülden Göktürk olan sanatçı, ilk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamladıktan sonra, Ankara Radyosu'nda Yaşar Aydaş'tan şan, nota ve solfej eğitimi aldı.

Ankara'dan ailesi ile birlikte İstanbul'a gelerek ilk plağını 14-15 yaşlarında Pathé adlı firma hesabına doldurdu:

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"Yazılanlar Gelir Başa & Garip Kaldım" 45'liği. Bu plakta Karaböcek'e ünlü sanatçı Orhan Gencebay bağlamasıyla eşlik etti. İlk iki plağını Gülden Göktürk adıyla çıkartan sanatçı, yaşadığı aile içi gerilim sebebiyle dönemin ünlü starı ablası Neşe Karaböcek'in takma soyadını 1972 yılında mahkeme kanalı ile alarak resmileştirdi.

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70'li yıllarda Anadolu Pop Folk olarak adlandırılan türküler seslendiren Gülden Karaböcek, o dönem ayrıca "Yaralı Kalp", "Anca Beraber Kanca Beraber", "Taka Taka", "Dur Bırakma Beni" gibi aranjmanları başarıyla seslendirdi. "Non Ce N'est Pas Fini" nin Türkçe sözlüsü Dur Bırakma Beni[2] adlı şarkıda Gülden Karaböcek'e vokalde Nilüfer ve Füsun Önal eşlik eder. Gülden Karaböcek, o dönem Onno Tunç, Norayr Demirci, Esin Engin, Süheyl Denizci Orkestrası gibi başarılı müzisyenlerle birlikte çalıştı.

Gülden Karaböcek, 70'li yılların ilk yarısında Aşık Veysel, Aşık Mahzuni Şerif, Neşet Ertaş, Aşık Nesimi Çimen, Aşık Mevlüt İhsani gibi ozanların eserlerini başarıyla seslendirir. Arif Sağ, Selahattin Bölük, Yücel Paşmakçı, Bedir Çağlayan gibi Türk Halk Müziği'nin duayenleriye çalışan Gülden Karaböcek bu dönemde Aşık Veysel'den "Derdimi Dökersem Derin Dereye", Aşık Mahzuni Şerif'ten "Mehmet Emmi", "Dumanlı Dumanlı", "Nem Kaldı", "Dokunma Keyfine Yalan Dünyanın", "İşte Gidiyorum Çeşm-i Siyahım ve "Yalancısın", Sabahattin Ali'den "Aldırma Gönül", Ali Ercan'dan "Adaletin Bu mu Dünya", Neşet Ertaş'tan "Gönül Dağı" ve "Sarmaşık Güllere Dolandım", Aşık Mevlüt İhsani'den "Oy Beni Beni" ve "Oy Bende Yare Bende", Selahattin Bölük'ten "Gel Bari Bari", Pir Sultan Abdal'dan "Dostum Dostum", Aşık Ali İzzet Özkan'dan "Şu Sazıma Bir Düzen Ver" gibi eserleri seslendirdi.

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