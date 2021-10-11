Gülden Karaböcek kızıyla sahnede!

Vokaliste sürpriz HAKAN Altun’un 20 yıllık vokalisti Funda Gürses, yeni yaşını arkadaşlarının organize ettiği partiyle kutladı. Önceki akşam Kozyatağı Hilton Otel’in içindeki Efrouz’da gerçekleşen partide Hakan Altun da Gürses’i yalnız bırakmadı. Şarkıcı, “Bu sürpriz benim için çok anlamlı ve güzel oldu. İyi ki hayatımdasınız. Hayat dostlarla daha güzel” diyerek arkadaşları ve Hakan Altun’a teşekkür etti.