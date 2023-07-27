×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Gözlerimden yaşlar süzülüyor... Benim Can’ım mezun oldu!

Güncelleme Tarihi:

#Deniz Berdan#CAN BERDAN#LONDRA
Gözlerimden yaşlar süzülüyor... Benim Can’ım mezun oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2023 13:18

Moda tasarımcısı Deniz Berdan'ın oğlu Can üniversiteden mezun oldu. Yaşadığı büyük mutluluğu sevenleriyle paylaşan Berdan, 'gözlerimden yaş süzülüyor' dedi.

Haberin Devamı

Çocuklarının eğitimi için bir süredir yurtdışında olan Deniz Berdan oğlu Can'ın mezuniyetiyle mutluluğa boğuldu.

Londra'da üniversite eğitimini tamamlayan Can'ın en büyük destekçisi ailesi oldu.

Mezuniyet törenine giden Berdan Ailesi yaşadıkları duygusal anları sosyal medyada paylaştı.

Gözlerimden yaşlar süzülüyor... Benim Can’ım mezun oldu

Oğluyla gurur duyduğunu söyleyen ünlü modacı, paylaştığı fotoğrafın altına şu notu düştü:

"Bugün gözümde hala küçük olan oğlumun mezuniyetini ve yeni hayatının başlangıcını kutlamasını izledim.

Bunun çok mutlu bir olay olduğunu biliyorum ama gözlerimden de yaşlar süzülüyor. Bu köklerimizden geliyor tabii, duygusalız.

Haberin Devamı

Canım oğlum seninle çok gurur duyuyorum. Küçük bir çocuktun şimdi inanılmaz bir adam oldun ve her şeyin en iyisini hak ediyorsun."

Gözlerimden yaşlar süzülüyor... Benim Can’ım mezun oldu

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI NEREDEN MEZUN?

Gösteri dünyasının ünlülerinin çocukları er ya da geç anne- baba mesleğine yönelseler de ya da o kulvardan fazla uzaklaşmasalar da farklı alanlarda yüksek öğrenim görüyorlar. Sinema, müzik ve tiyatro alanında isim yapan yıldızların çocukları öğrenim için en çok hangi ülkeleri tercih ediyor ve hangi dallarda eğitim alıyorlar.. İşte yanıtı..

MUTLULUĞU TARİF ETMEK ÇOK ZOR

Oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan'ın kızı Ayşe Dilan mezun oldu.

Taylan, Florida'daki 'Ringling College of Art and Design'ı bitiren kızının kepli fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Usta oyuncu altına "Mutluluğu tarif etmek çok zor bazen. Misal şu an perişan mutluyum" notunu düştü.

Gözlerimden yaşlar süzülüyor... Benim Can’ım mezun oldu

Ahmet Mümtaz Taylan'ın 2007 yılında evlenip 5 yıl evli kaldığı oyuncu Ayçin İnci'den de tebrik gecikmedi:

"Canım Ayşe’m, güzel kızım sayende kalbim sevinçle doldu, gözlerin hep böyle parlasın, tebrik ederim, başarılarının devamını dilerim"

Haberin Devamı

'YOLUN AÇIK OLSUN KIZIM'

Ayşe-Sinan Engin çifti, kızları Elif Engin’in Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştu. Stajını tamamlayan Elif Engin, resmen avukat oldu.

Gözlerimden yaşlar süzülüyor... Benim Can’ım mezun oldu

Anne Ayşe Engin, kızının cübbeli fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı. Altına da " Giydiğin bu cübbeyi hayatın boyunca alnının akıyla taşı inşallah... Yolun açık olsun kızım " notunu düştü.

'CANIMIN YARISI'

Ünlü şarkıcı Bülent Serttaş'ın kızı Miray, liseyi bitirdi. Serttaş, kızını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti.

Gözlerimden yaşlar süzülüyor... Benim Can’ım mezun oldu

'Canımın yarısı Miray’ım. Okul hayatında aldığın iftihar, takdir ve onur belgeleri, tüm yaşamın boyunca seninle birlikte olsun kızım! I Love you...'

ABD'DE ÜNİVERSİTE BİTİRDİ

Haberin Devamı

Ünlü şarkıcı Volkan Konak'ın kızı Şimal Konak üniversiteden mezun oldu.

Gözlerimden yaşlar süzülüyor... Benim Can’ım mezun oldu

Büyük gurur yaşayan Konak sosyal medya hesabından kızını tebrik etti. Amerika'da Suffolk Üniversitesi'nde eğitim gören Şimal, işletme bölümünü bitirdi. Kızının mezuniyet törenine katılan Konak, duygularını şu sözlerle dile getirdi: Biricik kızım, yolun açık olsun. Alnında taşıdığın cesur uygarlık ışığı rehberin olsun.

MODACI OLDU

Fatih Terim'in küçük kızı Buse, moda dünyasının tanınan isimlerinden biri...

Gözlerimden yaşlar süzülüyor... Benim Can’ım mezun oldu

Terim, ABD'nin New York kentinde moda tasarımı üzerine eğitim gördü.

Haberin Devamı

SİYASAL BİLİMLER MEZUNU

Mehmet Ali Erbil'in büyük kızı Sezin Erbil de siyaset konusunda eğitim gördü.

Gözlerimden yaşlar süzülüyor... Benim Can’ım mezun oldu

Erbil, Bilkent Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi’sinden mezun oldu.

ABD'DE YÜKSEK LİSANS

Tarık Akan'ın oğlu Barış üregül'ü herkes, babasıyla birlikte kamera karşısına geçtiği Deli Deli Olma filmiyle tanıdı.

Gözlerimden yaşlar süzülüyor... Benim Can’ım mezun oldu

Barış Üregül, Bilkent Üniversitesi'nde yazılım mühendisliği okudu. Ardından ABD'ye gidip yüksek lisans yaptı.

LONDRA'DA SAKİN BİR HAYATI VARDI...

Murat Cüreklibaur, usta aktör Cüneyt Arkın'ın büyük oğlu. Yıllar önce henüz küçükken babasıyla birlikte Vatandaş Rıza adlı film için kamera karşısına geçti.

Haberin Devamı

Gözlerimden yaşlar süzülüyor... Benim Can’ım mezun oldu

Ama sonra oyunculukla hiç ilgilenmedi. Murat Cüreklibatur, işletme enformatiği okuduktan sonra yüksek lisansını da yazılım sistemleri üzerine yaptı. Arkın Design isimli bir yazılım şirketi kurdu. Eşi ve iki çocuğuyla birlikte Londra’da sakin bir hayat sürerken babasının izinden gitmeye karar verdi ve oyunculuğa başladı.

HAYATI MALTA'DA DEĞİŞTİ

Ediz Hun'un oğlu Burak, yüksek öğrenimini Malta'da tamamladı.

Gözlerimden yaşlar süzülüyor... Benim Can’ım mezun oldu

İş hayatına da yine Malta'da atıldı. Büyük bir ABD firmasının pazarlama direktörü oldu.

'ANNESİNİN SOYADINDAN YARARLANIYOR' DEMESİNLER...

Ceren Olcay, ünlü yıldız Zuhal Olcay'ın Zafer Olcay ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı.

Gözlerimden yaşlar süzülüyor... Benim Can’ım mezun oldu

"Annesinin soyadından yararlanıyor" denilmesinden çekindiği için edebiyat okudu. Gece Gündüz adlı dizide oynadı. Ama asıl işi tango eğitmenliği.

OYUNCU ANNE BABANIN YÖNETMEN OĞULLARI

Zerrin Tekindor ile Çetin Tekindor'un oğlu Hira Tekindor, Londra'da film yönetmenliği eğitimi gördü.

Gözlerimden yaşlar süzülüyor... Benim Can’ım mezun oldu

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Deniz Berdan#CAN BERDAN#LONDRA

BAKMADAN GEÇME!