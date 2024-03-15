Göksel köy hayatından sıkıldı! 'Ben şehir insanıyım'

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Pandemi dönemini Fethiye’de aldığı köy evinde geçiren Göksel, “Yeniden köye yerleşmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Özlüyorum bazen ama ben aslında şehir insanıyım, bu tempoya da ihtiyacım var. İlerleyen yıllarda olabilir. Şu an pek cazip değil o hayat.” (Deniz BOY)

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Kurt Efe gezmede

Kıvanç Tatlıtuğ, minik oğlu Kurt Efe ile önceki akşam Etiler’deydi. Bir mekândan çıkarken objektife takılan ünlü oyuncu, oğlunun yüzünü montunun kapüşonuyla gizledi. Tatlıtuğ, soruları “Sonra yapalım röportajı” diyerek yanıtsız bıraktı. (Sayit DURMAZ)

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Demirciköy güzeli

Demet Özdemir, Demirciköy’de özel bir fotoğraf çekimi için objektif karşısına geçti.

Oyuncu, Uzunya koyunda yapılan çekimde fotoğrafçı Jiyan Kızılboğa’nın objektifine poz verdi. Soğuk havaya rağmen kazağının altına şort giyen Özdemir, o kareleri 16.2 milyon takipçili Instagram sayfasında paylaştı. Hayranları fotoğraflara yorum yağdırdı.

Tatil rotası Mısır

Yasmin Erbil, tatil için Mısır’a gitti. Deveye binip piramitleri ziyaret eden Erbil, bu anlarından fotoğraf ile videolarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Ünlü ismin babası Mehmet Ali Erbil, “Babasının kızı” yorumunu yaptı.

Katar’da buluştular

GQ Türkiye, ünlü isimleri motor sporları organizasyonlarından MotoGP 2024’ün Katar’da gerçekleşen açılış organizasyonuna davet etti. Yarış öncesi pist yürüyüşüne katılan Türk yıldızlar büyük ilgi gördü. Qatar Waldorf Astoria Hotel’de gerçekleşen etkinliğe Alp Navruz, Emre Bey, Özge Yağız, Şükrü Özyıldız, Çağla Şimşek, Sibil Çetinkaya, Şahika Ercümen, İrem Helvacıoğlu, Burak Berkay Akgül, Furkan Andıç, Esra Bilgiç, Ezgi Şenler, Burcu Kıratlı ve Gülsim Ali katıldı. Oyuncular, çöl safariye de katıldı.

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