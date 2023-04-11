Göksel Arsoy’dan İlham Gencer’e: İstanbul sizleri unutmayacak

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“Neden sanatçılarımıza yaşarken duygularımızı dile getirmiyoruz? İlla öldükten sonra mı bunları yazıp çizmek söylemek gerek? Yaşarken onlara sevgimizi işlerine olan saygımızı dile getirmeliyiz” diye sitem eden Arsoy, ağustos ayında 100 yaşını kutlayan usta sanatçı hakkında duygularını kaleme aldı:

“Osmanbey Site Sineması’nda kurduğunuz Çatı Kulüp’te, piyanist İlham Gencer ve güzel sesi ve sanatıyla Ayten Alpman yıllarca herkesi mutlu ettiler.

Caz müziği geceleri



Sonra kendilerine katılan Tülay German’la daha da renklenen grup, caz müziği gecelerinde Altın Çocuk filminin müziklerini de yapan Süheyl Denizci ile İstanbul’a unutulmaz hatıralar yaşattılar. Hayatta olanlara en büyük sevgi ve saygılar ... Kaybettiklerimize de Allah rahmet eylesin. İstanbul sizleri unutmayacak.”