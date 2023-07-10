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Gökhan Keser, alacak davasını kaybetti

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#Gökhan Keser#İstanbul Fikri Ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi#Seshen Medya
Gökhan Keser, alacak davasını kaybetti
Özge Eğrikar
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2023 08:05

GÖKHAN Keser açtığı alacak davasını kaybetti.

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İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde açılan davaya göre; Keser ile Seshen Medya “Katil Kim” adlı çizgi roman ve yarışma projesi için sözleşme imzaladı. Keser 13 bölümde yapımcı, oyuncu ve model olarak görev alacaktı.

Firma, 2021’de unvanını İzoterm Dijital Pazarlama ve Satış olarak değiştirdi. Keser, ilk dört bölümü tamamladı. Diğer bölümler çekilmedi. Keser’in avukatı İsmail Demirci, “Hak ettiği ücret müvekkile ödenmemiştir” dedi.

Mahkeme, ‘dava şartı yokluğu’ nedeniyle davayı reddetti. 

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#Gökhan Keser#İstanbul Fikri Ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi#Seshen Medya

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