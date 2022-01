Gökhan Çıra'dan sürpriz karar! Selin Ciğerci'nin yüzünü dövme yaptırıyor...

Haberin Devamı

2019 senesinde evlenen Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci anlaşmalı olarak boşanmıştı. Ayrılığa uzun süre dayanamayan ikili 2022'nin ilk günlerinde barıştı ve aşklarını sosyal medyadan ilan etti.

Son olarak aşk pozlarını paylaşan Gökhan Çıra şaşırtan bir karar aldı. Çıra göğsüne eski eşinin yüzünü dövdürecek!

Büyük sürprizi Instagram hesabından duyuran Çıra, sevgilisi Selin Ciğerci'yi etiketleyip 'hazır mısın prenses' mesajını paylaştı.

Çıra'nın üstsüz halini görenler "Şaka mı bu?", "Yok artık abartmayın Gökhan Bey" şeklinde yorumlar yaptı.

ESKİSİNDEN DAHA ÇOK SEVİYORUZ BİRBİRİMİZİ!

Bir süre önce boşanan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra son günlerde barışma haberleriyle gündemdeydi. Sık sık bir araya gelen iki kafalardaki soru işaretlerini giderdi.

Eski futbolcu Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile barıştıklarını duyurdu. Sosyal medya hesabından birlikte çekildikleri bir fotoğrafı paylaşan Çıra altına şu notu yazdı; 'Nerde kalmıştık… Hayatımda annemden sonra tek bir kadını sevdim; uğruna her şeyi yapabilecek kadar, her şeyi göze alabilecek kadar, o kadın sensin... Seninle bizi Allah’tan başka kimse ayıramazdı, yıkamazdı, yıkamadı da. Çok üzgünüm ki ben sebep oldum bu yaşananlara… Beni kırmayıp bana güvendiğin, bize bir şans daha verdiğin içinde ayrıca teşekkür ediyorum canımın içi... Şimdi herkes duysun ki biz çok daha güçlüyüz, daha çok yakınız, çünkü biz her şeyi anladık eskisinden daha çok seviyoruz birbirimizi... Seni çok seviyorum tek sevdiğim”