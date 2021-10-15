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Gökhan Çıra ile Selin Ciğerci neden boşandı?

#Selin Ciğerci#Gökhan Çıra#Armağan Çağlayan
Gökhan Çıra ile Selin Ciğerci neden boşandı

Armağan Çağlayan’ın YouTube kanalında yaptığı “Gör Beni”serisinin konuğu Selin Ciğerci’den ayrılan Gökhan Çıra’ydı. Kıskançlık yüzünden boşandıklarını söyleyen Çıra, barışabileceklerinin sinyalini verdi.

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GÖKHAN Çıra, futbolu bırakma sebebinin Selin Ciğerci olduğunu da anlattı: “Bana, ‘ya eşin ya biz’ dediler. Beni eşimden dolayı istemiyorsanız ben futbolu bırakırım dedim. Futbolu bıraktım. Bana çok büyük saygısızlıktı. Ben onun için okulu bıraktım, işimi bıraktım ama Selin’i çok sevdiğim için asla pişman olmadım.”

Çıra açıklamalarını, “Beni eşimle yargıladılar. Benim annem, onun annesi, herkes... Biz ikimizdik. Güç aşkta, kalpte, paraya saygı duymam” diye sürdürdü.

Gökhan Çıra ile Selin Ciğerci neden boşandı


SEVEREK BOŞANDIK
Armağan Çağlayan’ın, “neden boşandınız” sorusuna ise şöyle yanıt verdi: “18 yaşında Selin ile tanıştım. Ondan sonra hiç ayrılmadık. Bütün çocukluğum Selin’le geçti. Severek boşandık. Biz sürekli iş, ev, her yerde beraberiz. Aşırı kıskançlık girdi işin içine. Dostça ayrıldık. Ben başlarda, o sonlarda çok kıskançtı. Düşman değiliz. İşte konuşuyoruz. Yeni olduğu için çok zor değil ama ileride zor olabilir. Boşanınca annem beni eve almadı. Kısmet, belki tekrar evleniriz. Her şeyin hayırlısı.”

Gökhan Çıra ile Selin Ciğerci neden boşandı


Çağlayan’ın “Çok para kazanıyor musunuz?” sorusunu, “Hak ettiğimizi kazanıyoruz” diye yanıtlayan Gökhan Çıra, sözlerini “Üç yıldır bu markalarımız var, gece-gündüz çalışıyoruz. Para kolay kazanılmıyor. Biz her şeyi beraber yaptık. Her şey ortak! Yarı yarıya paylaştık” diye sürdürdü.

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra boşandı

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