Gökhan Çıra ile Selin Ciğerci neden boşandı?

GÖKHAN Çıra, futbolu bırakma sebebinin Selin Ciğerci olduğunu da anlattı: “Bana, ‘ya eşin ya biz’ dediler. Beni eşimden dolayı istemiyorsanız ben futbolu bırakırım dedim. Futbolu bıraktım. Bana çok büyük saygısızlıktı. Ben onun için okulu bıraktım, işimi bıraktım ama Selin’i çok sevdiğim için asla pişman olmadım.”
Çıra açıklamalarını, “Beni eşimle yargıladılar. Benim annem, onun annesi, herkes... Biz ikimizdik. Güç aşkta, kalpte, paraya saygı duymam” diye sürdürdü.
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