Gökçe Bahadır dondurmacı kadınlara destek oldu

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Gökçe Bahadır önceki gün “Kadın Emeğiyle Güzelleşen Külahlar” projesi kapsamında Milas Belediye Parkı’nda bulunan Carte d’Or’un dondurma satış noktasında emekçi kadınlara destek oldu.

Yıllardır güçlü kadın rolleriyle ekranlarda yer alan ünlü oyuncu, dondurmacı kadınlarla sohbet etti. Gökçe Bahadır, kadınlara destek olmak için dondurma da sattı.

Çevredekilerin yoğun ilgi gösterdiği bu dakikalarda keyifli anlar yaşandı.

Carte d’Or, “En güzel destek kadınlara meslek” sloganıyla yola çıktı ve açık dondurma sektöründeki kadın istihdamını artırmak için bu projesini hayata geçirdi.