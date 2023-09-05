Genç oyuncu Hatice İrkin evlendi!

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Temmuz ayında nişanlanan mutlu çift, geçtiğimiz gün Beşiktaş Evlendirme Dairesi’nde dünyaevine girdi.

Oyuncu Zafer Öztürk ve Yeşim Çelebi’nin de katıldığı törende çiftin nikah şahitliğini ise yakın arkadaşları Erdi Yaygun ve aile dostları Fatih Ünay yaptı.

ROLDÜ GERÇEK OLDU

Dizi ya da film setlerinde başlayan aşklar hep magazin gündeminin ilk sıralarında yer alır. Bu aşkların çoğunun da ömrü kısa olur. Yani set biter "aşk gider." Ama bazıları var ki setlerde başlayan aşk, nikah masasına oradan da sonsuza kadar uzanır. Tam bir "onlar erdi muradına" tarzı masalsı son yani. İşte setlerde başlayan ve yıllar boyu süren büyük aşkların kahramanları.

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İTALYA'DA MUHTEŞEM DÜĞÜN!

'Kiraz Mevsimi' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu, 7 yıllık birlikteliklerini Almanya'nın Karlsruhe kentinde evlilikle taçlandırmıştı. Çift İtalya'da düğün yaptı.

Aşklarıyla magazin gündeminden düşmeyen Özge Gürelve Serkan Çayoğlu çifti, nikah masasına oturdu.

Serkan Çayoğlu'nun ailesinin yaşadığı Karlsruhe kasabasında gerçekleşen nikah törenine çiftin ailesi ve yakın arkadaşları katıldı.

Özge Gürel-Serkan Çayoğlu çifti daha sonra İtalya'da düğün yaptı. Düğün yeri için Verona'da bulunan tarihi Villa Rizzardi kalesini seçen çiftin düğün törenine yaklaşık 100 davetli katıldı. Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu, tarihi kaleyi kiralamak için 5 bin Euro yaklaşık 90 bin TL verdi.

Yemekli organizasyon için de kişi başı 75 Euro ödeyen çift 100 kişilik tören için yaklaşık 140 bin TL harcadı.

İtalya'daki düğün töreni ikiliye ulaşım ve konaklama da dahil edildiğinde yaklaşık 400 bin TL'ye mal oldu.

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TUBA BÜYÜKÜSTÜN - ONUR SAYLAK

Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak, birlikte rol aldıkları 'Gönülçelen' dizisinin setinde aşık oldular. 2011 yılında da evlendiler. Fakat evliliklerini noktaladılar. Çiftin ikiz çocukları var.

SARP LEVENDOĞLU - BİRCE AKALAY

Sarp Levendoğlu ile Birce Akalay, 'Küçük Ağa' dizisinde bir çifti canlandırıyordu. Senaryo gereği yaşadıkları aşk gerçeğe dönüştü. 2014 yılında evlendiler. Evlilikleri çok uzun sürmeyen çift anlaşarak boşandı.

PINAR ALTUĞ - YAĞMUR ATACAN

Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan, 'İlk Aşkım' adlı dizide tanıştılar. Çift, 2008'de evlendi. Kızları Su ile mutlu bir hayat sürdürüyor.

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HATİCE ŞENDİL - BURAK SAĞYAŞAR

Burak Sağyaşar ile Hatice Şendil de 'Karadağlar' dizisinde birlikte kamera karşısına geçmişlerdi. Dizi setinde başlayan büyük aşk 2015 yılında nikah masasına taşındı. Çiftin Can adında bir erkek çocukları var.

CEYDA DÜVENCİ - BÜLENT ŞAKRAK

'Aşkın Kanunu' dizisinde birlikte rol alan Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak da evlendi. Magazin dünyasının örnek gösterilen çifti sıkıntılı günler yaşadı ve boşandı.

BERGÜZAR KOREL - HALİT ERGENÇ

TV dünyasının en çok konuşulan aşklarından birinin kahramanı onlar. Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, 'Binbir Gece' dizisindeki aşklarını gerçek hayata taşıdılar. Çift, 2009 yılında evlendi. Çift üç çocuğuyla mutlu bir hayat sürdürüyor.

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