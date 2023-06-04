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Geceye yıldız yağdı... Akademinin starları!

Güncelleme Tarihi:

#Kenan İmirzalıoğlu#Sinem Kobal#Academy Day
Geceye yıldız yağdı... Akademinin starları
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2023 09:12

Ay Yapım’ın ev sahipliğinde IEmmy’s tarafından İstanbul’da düzenlenen Academy Day sona erdi. Etkinliğin The Peninsula İstanbul’da yapılan görkemli kapanış partisi yıldız geçidine sahne oldu.

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Dizi sektöründe dünyanın en prestijli ödülleri arasında gösterilen Emmys ve IEmmys’i düzenleyen The International Academy of Television Arts & Science (Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi) üyelerinin bir araya geldiği Academy Day etkinliği, bu yıl ilk kez Türkiye’de gerçekleştirildi.

Ay Yapım’ın ev sahipliğinde 31 Mayıs’ta başlayan etkinlik 3 Haziran’da sona erdi. Academy Day için 30 ülkeden gelen televizyon dünyasının önde gelen temsilcileri önceki gece gerçekleşen kapanış partisinde Türkiye dizi sektörünün önemli isimleriyle buluştu.

YILDIZ GEÇİDİ

Ay Yapım Ceo’su Kerem Çatay’ın ev sahipliğinde The Peninsula İstanbul’da düzenlenen parti yıldız geçidine sahne oldu.

Partiye katılanlar arasında Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal, Serenay Sarıkaya, Halit Ergenç, Birce Akalay, Kerem Bürsin, Pınar Deniz, Kaan Yıldırım, Demet Evgar, Serkan Keskin, Meriç Aral, Beren Saat, Canan Ergüder, Kenan Ece, Aras Bulut İynemli, Tolga Sarıtaş, Zerrin Tekindor, Alina Boz, Yasemin Allen, Erkan Kolçak Köstendil, Kaan Urgancıoğlu, Miray Daner, Rıza Kocaoğlu, Ahmet Rıfat Şungar, Hazar Ergüçlü, Hatice Aslan, Ayça Ayşin Turan, Hafsanur Sancaktutan, Kubilay Aka, Demet Akbağ, Yiğit Özşener, Aslıhan Malbora, Berkay Ateş, Defne Kayalar, Çağlar Ertuğrul, Neslihan Atagül, Yurdaer Okur, Bensu Soral, Melike Yalova ve Selim Bayraktar da vardı.

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Geceye yıldız yağdı... Akademinin starları

Kokteylin ardından parti alanına geçen ekip gece boyu müzik dünyasının efsane ismi Kenan Doğulu’nun şarkılarına eşlik etti.

Keyfimiz yerinde

Neslihan Atagül geceye tek başına katıldı. Geçtiğimiz aylarda eşi Kadir Doğulu’nun Çeşme’de bir kadınla samimi şekilde eğlenirken çekilen görüntüleri basına yansıyan oyuncu, “Yazılan her şey gerçek dışı. Biz gayet memnunuz, keyfimiz ve neşemiz yerinde” dedi.

Geceye yıldız yağdı... Akademinin starları

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Merve bizi mutlu etti

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çifti geçtiğimiz hafta Merve Dizdar’ın Cannes Film Festivali’nde aldığı ödül ile ilgili konuştu: “Çok özel bir ödül bu. Merve’nin başarısı bizi aşırı mutlu etti.”

Geceye yıldız yağdı... Akademinin starları

‘Yargı’ dizisinin yıldızı Pınar Deniz geceye oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım’la katıldı. Deniz’in yeni saç stili de dikkat çekti.

Geceye yıldız yağdı... Akademinin starları

Serenay Sarıkaya’nın bu hali, bir dönem “Adanalı” dizisinde canlandırdığı ‘Sofia’ya benzetildi. Sosyal medyada
oyuncu için “Serenay değil o, Adanalı Sofia” yorumları yapıldı.

Geceye yıldız yağdı... Akademinin starları

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Hazar Ergüçlü gül detaylı kırmızı elbisesiyle gecenin en dikkat çeken isimleri arasındaydı.

Geceye yıldız yağdı... Akademinin starları

Ailesi ile katıldı 

Ay Yapım Ceo’su Kerem Çatay, “Bugün burada dünyanın birçok ülkesinden önde gelen sektör temsilcileriyle birlikteyiz. Onların Türk senarist, yönetmen ve oyuncularla tanışmalarını istedim” dedi.

Geceye yıldız yağdı... Akademinin starları

Kubilay Aka
Geceye yıldız yağdı... Akademinin starları

Bensu Soral
Geceye yıldız yağdı... Akademinin starları

Hilal Altınbilek
Geceye yıldız yağdı... Akademinin starları

Engin Altan Düzyatan
Geceye yıldız yağdı... Akademinin starları

Perihan Savaş
Geceye yıldız yağdı... Akademinin starları

Miray Daner
Geceye yıldız yağdı... Akademinin starları

Ayça Ayşin Turan
Geceye yıldız yağdı... Akademinin starları

Kaan Urgancıoğlu
Geceye yıldız yağdı... Akademinin starları

Hafsanur Sancaktutan - Kerem Bürsin
Geceye yıldız yağdı... Akademinin starları

Alina Boz
Geceye yıldız yağdı... Akademinin starları

 

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#Kenan İmirzalıoğlu#Sinem Kobal#Academy Day

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