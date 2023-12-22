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Gazze için ben de oradayım

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#Gazze İçin Ben De Oradaydım#Atatürk Kültür Merkezi#Konser
Gazze için ben de oradayım
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2023 08:10

İsrail’in Gazze’deki saldırılarına dikkat çekmek için Türkiye’den ve dünyadan birçok sanatçının katılımıyla yapılan ‘Gazze İçin Ben de Oradaydım’ konseri önceki akşam Atatürk Kültür Merkezi’nde yapıldı.

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Gazze İçin Ben De Oradayım konseri TRT ekranlarından canlı yayınlandı. Sunuculuğunu Yavuz Bingöl ile Fulya Öztürk’ün yaptığı gecede şarkılar İsrail zulmüne tepki için söylendi.

Etkinliğe katılamayan pek çok sanatçı ise yolladıkları görüntülü mesajlarla yaşanan acılara ortak oldu. Konserin açılışında Yavuz Bingöl, Gazze için yazdığı şarkıyı, kendisine eşlik eden Antakya Medeniyetler Korosu ile seslendirdi.

Gazze için ben de oradayım


Bingöl, “İstanbul’dan sesimizi duyuracağız acil ateşkes için. 75 yıldır bir işgal var ve 75 gündür acı var. Biz sanatçılar olarak üzerimize düşeni yapmaya çalışacağız” dedi.

Gazze için ben de oradayım


Gecede Emel Mathlouthi, Alim Qasımov, Azerin, Fahir Atakoğlu, Elif Buse Doğan, Sinan Akçıl, Özhan Eren, Orhan Hakalmaz, Ali Mahzuni, Yiğit Mahzuni, Aykut Arslan, Audrey Wozniak, Oktay Üst ve İbrahim Sadri sahneye çıktı. 

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Yaşasın çocuklar yaşasın Filistin

Gazze için ben de oradayım


Gecede sahneye çıkan Okan Bayülgen konuşmasında şunları söyledi:

“Unutmamalıyız, unutturmamalıyız ve gündemden hiç düşürmemeliyiz, çünkü dünya seyirci kalıyor. Dolayısıyla biz ne kadar gündemimizde tutarsak, ne kadar çok sesimizi yükseltirsek o kadar önemli. Tek amacımız, en büyük amacımız tabii ki çocukları kurtarmak. Sesimizi yükseltmemiz lazım. Paylaşmak lazım ve gündemden hiç düşürmemek lazım. Yaşasın hayat, yaşasın çocuklar, yaşasın Filistin!”

Sessiz kalmayalım

Gazze için ben de oradayım


Murat Kekilli, insani bir görev amacıyla bir araya geldiklerini ve ölen çocuklara artık dünyanın da sessiz kalamadığını söyledi: “Bu savaş insanlığımızı sorgulattı. Orada bebekler katledilirken sizin daha fazla susmayacağınızı umuyorum. Lütfen sessiz kalmayalım” dedi.

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Acılarımızı müzikle dile getiriyoruz

Gazze için ben de oradayım


Elif Buse Doğan ise duygularını şu sözleriyle dile getirdi: “Türk toplumu olarak acılarımızı müzikle dile getiriyoruz. En iyi yaptığım işle onlara destek olacağım için mutluyum. Hiçbir toprak parçası ya da siyasi emel insan canında asla kıymetli değil.”

Gazzeli gençle diyaloğu

Gazze için ben de oradayım


Sinan Akçıl, Gazze bombalanırken kendisine ulaşan bir gençle arasında geçen diyaloğu anlattı. Şarkıcı, gencin kent bombalanırken sesleri duymamak için kendi şarkısını dinlediğini söyledi: “Bana sosyal medyadan ulaştı. Sonra ondan haber alamadım. Bizim sesimiz umarım ona ulaşır.”

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#Gazze İçin Ben De Oradaydım#Atatürk Kültür Merkezi#Konser

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