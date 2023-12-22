Gazze için ben de oradayım

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Gazze İçin Ben De Oradayım konseri TRT ekranlarından canlı yayınlandı. Sunuculuğunu Yavuz Bingöl ile Fulya Öztürk’ün yaptığı gecede şarkılar İsrail zulmüne tepki için söylendi.
Etkinliğe katılamayan pek çok sanatçı ise yolladıkları görüntülü mesajlarla yaşanan acılara ortak oldu. Konserin açılışında Yavuz Bingöl, Gazze için yazdığı şarkıyı, kendisine eşlik eden Antakya Medeniyetler Korosu ile seslendirdi.
Yaşasın çocuklar yaşasın Filistin
Gecede sahneye çıkan Okan Bayülgen konuşmasında şunları söyledi:
“Unutmamalıyız, unutturmamalıyız ve gündemden hiç düşürmemeliyiz, çünkü dünya seyirci kalıyor. Dolayısıyla biz ne kadar gündemimizde tutarsak, ne kadar çok sesimizi yükseltirsek o kadar önemli. Tek amacımız, en büyük amacımız tabii ki çocukları kurtarmak. Sesimizi yükseltmemiz lazım. Paylaşmak lazım ve gündemden hiç düşürmemek lazım. Yaşasın hayat, yaşasın çocuklar, yaşasın Filistin!”
Sessiz kalmayalım
Murat Kekilli, insani bir görev amacıyla bir araya geldiklerini ve ölen çocuklara artık dünyanın da sessiz kalamadığını söyledi: “Bu savaş insanlığımızı sorgulattı. Orada bebekler katledilirken sizin daha fazla susmayacağınızı umuyorum. Lütfen sessiz kalmayalım” dedi.
Acılarımızı müzikle dile getiriyoruz
Elif Buse Doğan ise duygularını şu sözleriyle dile getirdi: “Türk toplumu olarak acılarımızı müzikle dile getiriyoruz. En iyi yaptığım işle onlara destek olacağım için mutluyum. Hiçbir toprak parçası ya da siyasi emel insan canında asla kıymetli değil.”
Gazzeli gençle diyaloğu
Sinan Akçıl, Gazze bombalanırken kendisine ulaşan bir gençle arasında geçen diyaloğu anlattı. Şarkıcı, gencin kent bombalanırken sesleri duymamak için kendi şarkısını dinlediğini söyledi: “Bana sosyal medyadan ulaştı. Sonra ondan haber alamadım. Bizim sesimiz umarım ona ulaşır.”