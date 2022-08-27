Füsun Günuğur hayatını kaybetti

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Günuğur'un vefat haberi Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nden Mustafa Kurt tarafından duyuruldu.

Yapılan açıklamada "Türk Tiyatrosunun değerli ismi emekli sanatçılarımızdan Füsun Günuğur'un vefat haberini büyük üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Sanatçımıza Allah'tan rahmet; ailesine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verildi.

Füsun Günuğur 70 yaşındaydı.

'ŞAŞKINIM'

Acı haberin ardından oyuncu Melek Baykal da Füsun Günuğur için başsağlıı mesajı yayınladı:

"Şaşkınım, çok üzgünüm. Elim varmıyor bir türlü bu paylaşımı yapmaya...Füsun'um canım konsevatuvar sınıf arkadaşım... Çocukluğum, gençliğim nereye gittin ya? Canım neler neler paylaştık seninle acı tatlı...

Sınıfımızın en güzel kızı… Of ne diyeyim şimdi ben ne diyeyim?

Huzur içinde uyu bir tanem. Faruk’a evlatlarına tüm ailene sabır dilemekten başka bir şey gelmiyor elimden...

Seni hiç unutmayacağız... Mekânın cennet olsun Füsun'um"

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