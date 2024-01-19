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Fuat Güner: Özkan'a özlemle şarkılar söyleyeceğiz

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#Fuat Güner#Mazhar Alanson#Özkan Uğur
Fuat Güner: Özkana özlemle şarkılar söyleyeceğiz
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2024 07:27

MFÖ grubundan Özkan Uğur’u geçen temmuz ayında gözyaşlarıyla uğurlayan Mazhar Alanson ve Fuat Güner, gelen konser tekliflerini geri çeviriyordu.

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İkili, uzun bir zamandan sonra Mazhar&Fuat ismi ile sahneye çıkmaya hazırlanıyor. maİkili, 16 Mart Cumartesi akşamı Bostancı Gösteri Merkezi’nde hayranlarıyla bir araya gelecek.

Fuat Güner, konser afişini sosyal medya hesabından paylaşarak duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Kaderde bu varmış, en başa dönmek. İçimizde Özkan’la birlikte geçirdiğimiz 52 yıl için şükran, ayrı düştüğümüz 7 ay için özlem ile delikanlı olduğumuz yıllardaki gibi Mazhar ile baş başa, MFÖ şarkıları söylemeye devam edeceğimiz sahnelere dönüyoruz. Buluşmak üzere!”

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#Fuat Güner#Mazhar Alanson#Özkan Uğur

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