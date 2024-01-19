Fuat Güner: Özkan'a özlemle şarkılar söyleyeceğiz

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İkili, uzun bir zamandan sonra Mazhar&Fuat ismi ile sahneye çıkmaya hazırlanıyor. maİkili, 16 Mart Cumartesi akşamı Bostancı Gösteri Merkezi’nde hayranlarıyla bir araya gelecek.

Fuat Güner, konser afişini sosyal medya hesabından paylaşarak duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Kaderde bu varmış, en başa dönmek. İçimizde Özkan’la birlikte geçirdiğimiz 52 yıl için şükran, ayrı düştüğümüz 7 ay için özlem ile delikanlı olduğumuz yıllardaki gibi Mazhar ile baş başa, MFÖ şarkıları söylemeye devam edeceğimiz sahnelere dönüyoruz. Buluşmak üzere!”