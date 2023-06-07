Frankfurt jürisi belli oldu

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Festival kapsamında düzenlenen film yarışmalarının jürileri de önceki gün açıklandı. Yönetmen Dirk Schäfer başkanlığını üstlendiği 11. Alman Sinemacılar Gözüyle Türk Filmleri Yarışması’nın jürisinde Patricia Rommel, Jale Arıkan, Yüksel Aksu, Ece Uslu ve Tuğrul Tülek yer alacak.
4. Ulusal Belgesel Film Yarışması’nın jürisinde Erdem Tepegöz, Kemal Hamamcıoğlu, Eylem Yıldız, Özge Özacar ve Ümit Belen oturacak. 15. Üniversiteler Arası Türk Kısa Filmleri jürisi Prof. Dr. Bülent Vardar, Nilperi Şahinkaya ve Yağız Can Konyalı’dan oluşacak.