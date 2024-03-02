Fırat Tanış ile İklim Tamkan'ın ayrılık nedeni bebek mi?

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Tanış’ın sevgili oldukları dönem bebek bekleyen İklim Tamkan’a psikolojik şiddet uyguladığı iddia edildi.

Tamkan’ın da dayanamayıp bebeğini aldırdığı ve ilişkisini noktaladığı öne sürüldü.

Tanış’ın yakın çevresi ise oyuncunun bebeği çok istediğini ancak Tamkan’ın gizlice bebeği aldırdığından ayrıldıklarını söyledi.

Ayrıca oyuncunun öpüşme sahnelerinden Tamkan’ın rahatsızlık duyması ilişkiyi yıprattığı iddialar arasında. Fırat Tanış’ın Zeynep Günay ile birlikte olmasının da İklim Tamkan’ın açıklamalarında etken olduğu iddia edildi.

Fırat Tanış’ın maddi ve manevi tazminat davası açacağı da konuşulanlar arasında.

İKLİM TAMKAN’IN ÖNÜNE GEÇMEM

Gonca Vuslateri önceki akşam katıldığı bir davette sosyal medya hesabı üzerinden İklim Tamkan’a destek vermesi hakkındaki sorulara şu yanıtı verdi: “Bu İklim Tamkan’ın yapmış olduğu bir açıklama. Ben sadece bir kadın, bir meslektaş ve tecrübeli biri olarak isyanımı belirttim. Atıp tuttuğum bir durum yok. Ama bir bilgim ve hissim var. Kendi çapımda algıladığım, gördüğüm ve hissettiğim şeylerle ilgili yorum yaptım. Ama İklim Tamkan’ın hikâyesi. Bu konuda daha fazla konuşup onun duruşundan bir adım öne geçmeye çalışmak etik olarak uygun olmaz.”