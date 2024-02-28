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Fırat Tanış'ın sevgilisi İklim Tamkan'dan şoke eden iddialar: Ağır psikolojik şiddet, tehdit ve ısrarlı takibe karşı uzaklaştırma kararı aldım

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#Fırat Tanış#İlkim Tamkan#Darp İddiası
Fırat Tanışın sevgilisi İklim Tamkandan şoke eden iddialar: Ağır psikolojik şiddet, tehdit ve ısrarlı takibe karşı uzaklaştırma kararı aldım
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2024 08:32

Oyuncu Fırat Tanış, 8 yıllık eşi ve kızının annesi Kübra Tanış'tan 2022 yılında boşandı. Tanış, ayrılığın ardından piyanist İklim Tamkan ile aşk yaşamaya başladı. Çift geçtiğimiz eylül ayında yollarını ayırdı ancak İklim Tamkan'ın iddiasına göre ünlü oyuncu sevgilisinin peşini bırakmadı ve ona ağır psikolojik şiddet uyguladı. Yaşadıklarını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaşan Tamkan "Bu zincirin sessiz bir halkası olmayı reddediyorum" dedi.

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 "BU ŞİDDET ZİNCİRİNİ KIRMAYI SORUMLULUK OLARAK GÖRÜYORUM"

İşte İklim Tamkan'ın 'Açıklama' başlığı ile kaleme aldığı o yazı:

"Eylül ayı sonunda beraberliğimi sonlandırdığım Nuri Fırat TANIŞ'ın ayrılık sonrasında beni, ailemi ve yakınlarımı içine çektiği süregelen ağır psikolojik şiddet, tehdit, ısrarlı takip sarmalına karşı uzaklaştırma kararı almış bulunuyorum. 

Yaşadığım bu tecrübe benim için "yanlış bir seçimdi" deyip geçemeyeceğim kadar yıpratıcı ve ürkütücü, sürreal bir hikayeye dönüşmüştür. 

Maruz kaldığım şiddet sarmalı bana, aileme ve yakın çevreme şu ana dek hiç karşılaşmadığımız, tanık olmadığımız tarifi ve tahmini mümkün olmayan hisler yaşatmış ve bizde derin yaralar açmıştır. "

Fırat Tanışın sevgilisi İklim Tamkandan şoke eden iddialar: Ağır psikolojik şiddet, tehdit ve ısrarlı takibe karşı uzaklaştırma kararı aldım

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"Daima her türlü canlıya sevgi ve saygıyla yaklaşmayı ilke edinmiş biri olarak böylesi bir durumda toplumsal, ahlaki ve vicdani sorumluluk taşıdığımın farkındayım. 

inandığım değerler, öz saygım ve öngörülerim bu kişinin bir şiddet faili olduğu bilgisini hemcinslerimle ve kamuoyu ile paylaşma zorunluluğunu doğurdu. 

Bu şiddet zincirini kırmayı bir sorumluluk olarak görüyorum ve bu zincirin sessiz bir halkası olmayı reddediyorum. 

Uzaklaştırma kararının, gördüğüm şiddet sonrasında bozulan ruh ve beden sağlığıma tekrar kavuşma sürecinde önemli bir rol oynayacağına inanıyorum. 

Şahsın beni maruz bırakmış olduğu eylemler kişilik haklarıma açıkça bir saldırıdır ve Türk Ceza Kanunu kapsamında birden fazla suçun konusunu oluşturabilecek niteliktedir. "

Fırat Tanışın sevgilisi İklim Tamkandan şoke eden iddialar: Ağır psikolojik şiddet, tehdit ve ısrarlı takibe karşı uzaklaştırma kararı aldım

"İçinde yaşadığımız toplumun her hücresine nüfuz etmiş erkek egemen zihniyetin davranış kalıplarına ve yargılarına boyun eğmeyi reddediyorum. 

Yaşadığım bu korkunç sürecin bende yaratmış olduğu tahribatı tümüyle onarabilecek hiçbir merci olduğunu düşünmüyorum. 

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Özetle, bu eylem epeydir gölgede kalmış bir gerçeğin günyüzüne çıkarılmasından ibarettir. 

Maruz kaldığım psikolojik şiddet, tehdit ve ısrarlı takip sarmalı fail tarafından sonlandırılmadığı takdirde eken biçecektir, eden bulacaktır. 

Çünkü hiç korkmuyorum. Kamuoyuna saygıyla, Iklim Tamkan "

 

 

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#Fırat Tanış#İlkim Tamkan#Darp İddiası

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