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Filiz Akın: O kadar ilaç ve tedaviye rağmen iyi değilim!

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#Filiz Akın#Filiz Akın Kimdri#Yeşilçam
Filiz Akın: O kadar ilaç ve tedaviye rağmen iyi değilim
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2023 17:25

Uzun zamandır sağlık sorunlarıyla mücadele eden Türk sinemasının efsane ismi Filiz Akın, sosyal medya hesabından hayranlarını üzen bir paylaşımda bulundu.

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Yeşilçam'ın usta oyuncusu Filiz Akın, sağlık sorunlarıyla mücadele etmeye devam ediyor.

Daha önce defalarca ameliyat olan Akın zorlu günleri atlatamadı.

Sağlık durumu hakkında sosyal medyadan sevenlerine bilgi veren usta oyuncu yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bir keresinde sesim çıkmıyordu. Bugün öyle değilim ama o kadar ilaç ve tedaviye rağmen, daha iyi değilim. Doktoruma da sordum kan analizine göre serum takma durumu olacak gibi görünüyor. Bu mevsimde sıcak, serin derken sağlığınıza daha çok dikkat etmeniz dileğiyle."

KANSERİ YENMİŞTİ

Filiz Akın, sol kulağının üst tarafındaki kanserli doku ve ses tellerinde yaşadığı sorunların ardından çok sayıda ameliyat olmuştu. Akın, 2002'de yakalandığı burun ve ağız arkası kanserini yenmeyi başarmıştı.

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#Filiz Akın#Filiz Akın Kimdri#Yeşilçam

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