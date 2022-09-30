Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Fevzi Tuncay’ın hayatı belgeselde

Güncelleme Tarihi:

#Fevzi Tuncay#Antalya Altın Portakal Film Festivali#Mert Erez
Fevzi Tuncay’ın hayatı belgeselde
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2022 07:41

Milli takım ve Beşiktaş’ın eski kalecisi Fevzi Tuncay’ın hikâyesini konu alan belgesel “Iska”, Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin “Ulusal Belgesel Film” bölümünde yarışacak.

Haberin Devamı

Yapımcılığını Ahmet Küçükkayalı’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Mert Erez’in oturduğu film, 4 Ekim’de ilk defa izleyici karşısına çıkacak.

Belgesel, Fevzi Tuncay’ın 16 yaşında Beşiktaş’ta başlayan kariyerini konu alıyor. Belgeselde Mehmet Özdilek, Ayhan Akman, Sead Halilagiç, Feyyaz Uçar, Ahmet Akcan gibi isimlerin yanı sıra çok sayıda gazeteci de yer alıyor.

Fevzi Tuncay’ın hayatı belgeselde

Fevzi Tuncay, “Siyah beyaz formayı gururla taşıdım. Beşiktaş aşkıyla sahaya çıkan bir kaleciyi görüyorum. Hayat hepimize goller yedirdi, benim yediğim goller haber oldu” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fevzi Tuncay#Antalya Altın Portakal Film Festivali#Mert Erez

BAKMADAN GEÇME!

Öğretmenim bize de bekliyoruz

Öğretmenim bize de bekliyoruz

#Misafir Öğretmenim
Kuzey Akım’da bir sızıntı daha... Sabotajın arkasında kim var

Kuzey Akım’da bir sızıntı daha... 'Sabotajın' arkasında kim var

#Kuzey Akımı
17 ilde eşzamanlı temel atılacak: İşte sosyal konutlar

17 ilde eşzamanlı temel atılacak: İşte sosyal konutlar

#Sosyal Konut

BAKMADAN GEÇME!

Öğretmenim bize de bekliyoruz

Öğretmenim bize de bekliyoruz

#Misafir Öğretmenim
Kuzey Akım’da bir sızıntı daha... Sabotajın arkasında kim var

Kuzey Akım’da bir sızıntı daha... 'Sabotajın' arkasında kim var

#Kuzey Akımı
17 ilde eşzamanlı temel atılacak: İşte sosyal konutlar

17 ilde eşzamanlı temel atılacak: İşte sosyal konutlar

#Sosyal Konut