Fevzi Tuncay’ın hayatı belgeselde

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Yapımcılığını Ahmet Küçükkayalı’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Mert Erez’in oturduğu film, 4 Ekim’de ilk defa izleyici karşısına çıkacak.

Belgesel, Fevzi Tuncay’ın 16 yaşında Beşiktaş’ta başlayan kariyerini konu alıyor. Belgeselde Mehmet Özdilek, Ayhan Akman, Sead Halilagiç, Feyyaz Uçar, Ahmet Akcan gibi isimlerin yanı sıra çok sayıda gazeteci de yer alıyor.

Fevzi Tuncay, “Siyah beyaz formayı gururla taşıdım. Beşiktaş aşkıyla sahaya çıkan bir kaleciyi görüyorum. Hayat hepimize goller yedirdi, benim yediğim goller haber oldu” dedi.