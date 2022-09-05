Ferdi Tayfur’un son hali

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TAYFUR'UN SON HALİ!

Geçirdiği yüz felcinin ardından Marmaris’te gözlerden uzak bir yaşam sürmeye başlayan Ferdi Tayfur’un son halini kızı paylaştı.

76 yaşındaki usta sanatçı, torunu Taner Efe’yle birlikte poz verdi, Tuğçe Tayfur da o kareyi Instagram sayfasında yayınladı.

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

İnsanlar kusur arıyor

Fatma Toptaş, önceki gün Bebek Parkı’nda görüntülendi. Menajeri Çağla Yozgatlı ile yürüyüşe çıkan oyuncu, yakın dostu Demet Özdemir’in gelinliği hakkında sosyal medyada yapılan olumsuz yorumlara yanıt verdi: “Gelinliklerin hepsi çok güzeldi. Benim orada gördüğüm aşk ve sevgiydi. İnsanlar kusur arıyorlar. Aramasınlar. O gece çok eğlendik. Orada çok güzel bir sevgi enerjisi vardı.” (Behlül AYDIN)

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Yine barıştılar

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, şarkıcı Berdan Mardini’nin eski eşi Fatoş Yelliler ile adı aşk iddiasına karışan Gökhan Göz’le yeniden barıştı. İkili önceki gün Şile’de bir mekânda eğlenirken objektife takıldı.

İlişkileri bir dargın bir barışık süren Gülşah Saraçoğlu ve Gökhan Göz önceki gece Şile’deki bir mekândaydı. Baş başa eğlenen çiftin romantik dakikaları objektiflere de yansıdı. Saraçoğlu ve Göz meraklı bakışlara aldırış etmeden birbirlerini öpücük yağmuruna tuttu. Gece sonunda mekândan el ele ayrılan sevgililer soruları yanıtsız bıraktı. (Sayit DURMAZ)

Artık 19

Defne Samyeli’nin küçük kızı Derin Talu önceki gün yeni yaşını kutladı. 19 yaşına giren Derin Talu doğum günü partisinde annesiyle çekilen karelerini sosyal medya hesabında paylaştı. Talu’nun zafer işareti yaparak verdiği kareler kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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Günler geçmek bilmiyor

İdo Tatlıses, önceki gün eşi Yasemin Şefkatli ile Vadistanbul’da görüntülendi. Arkadaşlarıyla yemek yiyen çift, daha sonra alışveriş turuna çıktı. Yeni şarkısını çıkarmak için gün saydığını söyleyen İdo Tatlıses, “Yeni şarkım için son günler ama günler geçmek bilmiyor. Çok iddialı bir şarkı geliyor” dedi.

Evlilik yolunda ilk adım

Aslı Zen işadamı sevgilisi Mehmet Kaan Çelik’le evlilik yolunda ilk adımı attı. Çift, bir restoranda düzenlenen sade bir törenle nişan yüzüklerini taktı. Ünlü şarkıcı törenden kareleri Instagram hesabında “Birlikte kurduğumuz hayalleri gerçekleştirmek için heyecanla ilk adımı attık” notuyla paylaştı.

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AVM’de geçiş seremonisi

Galatasaray’ın futbolcuları ve teknik ekibi, İstinye Park’ta bir araya geldi.

Futbolcular geçen hafta kendi aralarında oynadıkları taktik maçında yenilen tarafın yemek ısmarlamasına karar vermişti. O yemek, önceki gün İstinye Park’taki Zuma Restoran’da yenildi.

Yemek sonrası futbolcular restorandan ayrı ayrı çıktı. Mağazaları dolaşıp alışveriş de yapan futbolcuları görenler “Geçiş seremonisi gibi” yorumunu yaptı.

Büyücü Ece

Ece Erken geçtiğimiz gün oğlu Eymen’le Akmerkez’de görüntülendi. Anne-oğul alışveriş turu sırasında “Harry Potter” serisinin eşyalarının satıldığı bir dükkâna da girdi. Erken büyücü kıyafeti giyerken, oğlu da onu cep telefonuyla görüntüledi.

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Çıkışta anne-oğula geçen haftaki tatillerinde jet-ski ile açılıp denizde mahsur kaldıkları olay soruldu. Ece Erken “Eymen Bey yüzünden. Yunanistan’a kadar sürdü” diyerek oğluna takıldı, Eymen ise araya girdi: “Beni suçlama, sen dedin. Ben biraz geriye gidelim dedim!” (Sayit DURMAZ)